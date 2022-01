LeBron James absent jusqu’à ce que son genou dégonfle : les Lakers continuent la garde alternée, cette semaine AD garde les gosses

Samedi dernier, LeBron James a quitté prématurément le road trip des Lakers pour rejoindre Los Angeles et y soigner son genou. Dans la foulée, Frank Vogel a annoncé l’indisponibilité de son joueur pour les prochains matchs. Les articulations craquent de partout sur Hollywood Boulevard, attention à ne pas faire sauter la dorade avant le saumon.

Qui d’autre que le corps de LeBron James peut stopper LeBron James ? Avant de rester en costume contre Philly, Charlotte et Atlanta, le grand cyborg veineux surfait sur l’une des plus incroyables séries offensives de sa carrière : 18 matchs consécutifs à 25 points minimum, comme si 37 ans n’était qu’un nombre. Problème, l’enfant d’Akron s’est réveillé avec le genou enflé à Philadelphie, ce qui l’a contraint à manquer les 3 derniers matchs du road trip et rentrer prématurément à Los Angeles. Ce dimanche, l’IRM n’a révélé qu’un « gonflement général », toutefois bien douloureux et qui nécessite du repos. « Tant que l’enflure sera présente, il sera absent et nous le ferons revenir dès que possible », a précisé Frank Vogel au micro de Cyril Féraud dans le Quiz des Champions. Le tacticien californien a cependant été éliminé après un face-à-face tendu contre Francis du Loir-et-Cher. Ce dernier a reversé la cagnotte à l’association de lutte contre les castors, parce que « ils ont encore bouffé tout le bois du cabanon. Du coup Martine en a racheté à Truffaut » précise-t-il.

Frank Vogel said LeBron James won’t be at the game today as he’s heading back to LA to get started on treatment. James still has “general swelling” in his left knee. — Jovan Buha (@jovanbuha) January 30, 2022

Après la foudre revient l’orage, Anthony Davis et LeBron James s’abandonnent tour à tour. Le genou du couronné d’Hollywood Boulevard est simplement gonflé mais rien n’est plus frustrant que cette instabilité d’effectif. Mis à part Kendrick Nunn dont l’avenir semble s’écrire loin de Los Angeles, LeBron est le seul joueur des Lakers à mater les matchs en costume. Dans quelques jours – et si un nouveau scénario mélodramatique ne s’abat pas sur les maillots pourpres – l’escadron de Frank Vogel devra piocher ses excuses ailleurs qu’à l’infirmerie. Il est plutôt préoccupant de voir son franchise player, celui qui porte les ambitions de toute l’institution Lakers sur ses épaules, s’éloigner des parquets à « seulement » 31 matchs de la fin de saison régulière. Primo, il ne sera peut-être pas prêt physiquement pour les joutes de postseason. Ce gonflement est passager et peu inquiétant, mais attention à ce qu’il ne laisse pas de traces plus conséquentes. On a un cousin qui a fait PACES et qui a été pris en chirurgie dentaire, et bah apparemment le genou est une zone super sensible. Puis pour être prêt en Playoffs, encore faudrait-il s’y qualifier ! Les Lakers sont 9ème de la Conférence Ouest et affichent un bilan négatif de 24 victoires pour 27 revers. La dynamique n’est pas bonne avec 8 défaites sur les 11 derniers matchs, ainsi qu’une fâcheuse tendance à manger de sacrés scores : 129 points par les Hawks ce dimanche, 117 par les Hornets l’avant-veille. Sortie plutôt étonnante, les deux derniers revers n’inquiètent pas Frank Vogel qui, malgré les absences d’Anthony Davis à Charlotte et LeBron James sur la deuxième partie de road trip, a enfilé le costume de Rudi Garcia.

« Nous avons toujours l’impression d’en avoir assez, même lorsque Bron – ou à Charlotte, Bron et AD – sont absents. Nous avons montré que nous en avions assez pour être là à la fin (du match, ndlr). […] Nous aurions pu facilement gagner ces deux derniers matchs, nous devons juste faire quelques actions de plus. » – Frank Vogel, ce dimanche après la défaite à Atlanta

Expression bien lourdote reprise par tous les parents du monde, avec des « si » on refait le monde Frank. La tendance n’est certes pas à la fête pour des Lakers jamais épargnés par les blessures, mais dans le contenu, il y a tellement mieux à faire.