Kawhi Leonard est un des meilleurs défenseurs de sa génération en NBA. Alors il connaît son sujet lorsqu’il rend hommage au niveau de Draymond Green de ce côté du parquet. Le pitbull des Warriors l’a impressionné cette nuit lors du Play-In.

Lors du dernier quart-temps entre les Golden State Warriors et les Los Angeles Clippers, cette nuit, pour le premier match du Play-In, Kawhi Leonard n’a marqué que deux points à 1/2 au tir et a perdu deux ballons. Un money-time discret qui a envoyé la franchise de Steve Ballmer en vacances.

Et la raison de ces 12 minutes en enfer est une adaptation tactique de Steve Kerr envoyant Draymond Green en premier rideau sur la star adverse. L’ailier-fort a prouvé que même à 36 ans, il restait l’un des meilleurs défenseurs de la planète. Un constat confirmé par son adversaire direct du soir :

« C’est un Hall-of-Famer en défense. C’était déjà compliqué de tenter des tirs. »

Kawhi on Draymond:

« Hall of Fame defender. It was hard to even get shots up » pic.twitter.com/hVqv95afMC

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) April 16, 2026

Une déclaration qui risque de faire très plaisir au joueur des Warriors. D’autant plus au vu de l’estime qu’il porte à The Klaw :

« C’est un honneur de jouer contre un des meilleurs de tous les temps comme Kawhi Leonard. C’est un joueur spécial, spécial, et c’est un travailleur. J’ai le plus grand respect pour Kawhi Leonard. J’apprécie jouer contre les meilleurs et Kawhi Leonard est l’un des meilleurs que notre ligue ait connus. »

Draymond:

« It’s an honor to play against a great all time great like Kawhi Leonard. He’s a special, special player and he’s a worker. I got the utmost respect for Kawhi Leonard. I appreciate playing against the all-time greats and Kawhi Leonard is one of the greatest our league… pic.twitter.com/v9YLhM1VpU

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) April 16, 2026

Un duel de futurs Hall-of-Famers a eu lieu ce mercredi et c’est Draymond Green qui s’est imposé. Nouvelle mission ce vendredi face aux Suns de Devin Booker !