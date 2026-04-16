Nicolas Batum a-t-il joué le dernier match de sa carrière en NBA ?

En décembre 2024, Nicolas Batum déclarait, pour Basketsession, « j’ai signé pour deux ans, et ce sera mon maximum. Je ne jouerai pas au-delà de 2026, c’est clair ! » Mais le Français de 37 ans dispose encore d’une Team Option pour la saison prochaine. Alors a-t’il joué le dernier match de sa carrière ?

Cette nuit d’avril a peut-être tristement sonné le glas d’une des plus belles carrières du basket-ball français. Nicolas Batum n’a pas joué la moindre seconde lors de la défaite des Los Angeles Clippers face aux Golden State Warriors ayant précipité le départ en vacances des hommes de Tyronn Lue. Fin d’une régulière longue et pleine de rebondissements que l’ailier français avait décrit en ces termes pour Basket USA : « J’ai l’impression d’avoir vécu cinq saisons en une ! »

Tant mieux… c’était peut-être sa dernière. Depuis les Jeux olympiques 2024, l’ancien capitaine des Bleus semble avoir verrouillé 2026 comme date de sortie la plus probable, mais rien n’a encore été confirmé par son clan. Au contraire, il dispose encore d’une Team Option pour l’année prochaine et déclarait, il y a quelques jours, pour RMC, être « encore en réflexion ».

Avec la défaite des Clippers, on se pose forcément la question : Nico Batum a-t-il joué son dernier match NBA ?

Les Clippers ont une team option sur Batum (37 ans) pour la saison prochaine.

Nico a déclaré récemment via @RMCsport qu’il réfléchissait encore à son avenir… pic.twitter.com/YQMA5LYjbD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Si sa carrière venait à véritablement se terminer dans les jours à venir, le dernier match de Nicolas Batum en NBA aura été une victoire face aux Warriors (ironique) au cours de laquelle il a compilé 9 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 22 minutes.

L’ailier joue chez les professionnels depuis 20 ans dont 18 dans la plus grande Ligue du monde. Il a été, chaque été ou presque, un membre majeur de la sélection en décrochant sept médailles dont l’or en 2013 et l’argent lors de deux olympiades. C’est, tout simplement l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du basket-ball tricolore.

Merci Nicolas Batum 💙

Un palmarès incroyable, un engagement de tous les instants. Batman pour toujours 🦇#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/O9L8KxoVfn

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 17, 2024

À quoi ressembleront les Los Angeles Clippers la saison prochaine ? Nicolas Batum aura-t-il encore un rôle à y jouer ? Souhaite-t-il, désormais, consacrer encore plus de temps à sa famille ? Plein de questions que le principal intéressé se posera dans les prochains jours. Mais en attendant sa décision, la seule chose à faire est de le remercier pour vingt années exceptionnelles !