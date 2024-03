Petite nuit en terme de match, mais de grandes choses peuvent se passer en NBA dans les prochaines heures, notamment à l’Ouest. On vous tease tout ça ?

Le programme de la nuit :

0h : Magic – Hornets

0h : Wizards – Rockets

0h30 : Nets – Pelicans

1h : Spurs – Mavericks

2h : Wolves – Nuggets

Le match à ne pas rater : Spurs – Mavericks

Victor Wembanyama, Luka Doncic, Kyrie Irving. Sur le même parquet. L’homme qui va mettre la NBA à feu et à sang dans les quinze prochaines années, le meilleur scoreur de la Ligue en 2024 et le joueur le plus spectaculaire au monde balle en main, le tiercé du soir est exceptionnel et il nous oblige à être présent dès 1h du matin devant le PC ou la téloche. Le premier qui fait une dinguerie historique a gagné ?

Mais aussi …

Le Magic doit à tout prix battre les Hornets pour continuer de rêver au Top 4 de l’Est, ça devrait pouvoir le faire.

Les Rockets visent une sixième victoire de suite, c’est à Washington donc ça devrait pouvoir le faire.

Les Pelicans veulent dépasser les Clippers au classement et doivent pour cela gagner à Brooklyn. Ça devrait pouvoir le faire.

Gros match à l’Ouest entre le deuxième et le troisième, entre deux franchises qui visent la première place. Nikola Jokic et Anthony Edwards en bugne à bugne, spectacle garanti.

Les Français de la nuit

Pas de Bilal Coulibaly face aux Rockets, saison terminée pour le Français…

Victor Wembanyama contre les Mavs, ça va envoyer du sale.

Rudy Gobert est incertain pour le match face aux Nuggets, on serait lui on soufflerait un soir de plus.

Et en G League ?