Sept matchs au menu du jour en NBA, ça commence dès 20h30, et un programme qui ravira tout type de fans. Y’a du gros choc défensif, des handlers de luxe et des gros marchés, bref il y en aura pour tout le monde jusqu’au petit matin !

# LE PROGRAMME

20h30 : Mavericks – Clippers

21h30 : Heat – Pelicans (en direct sur BeIN Sports 3)

0h : Raptors – Knicks

2h : Nuggets – Thunder

2h : Suns – Grizzlies (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

2h30 : Warriors – Nets

3h : Blazers – Lakers

# À NE PAS MANQUER

Par élimination ? On foncera sur Warriors – Nets à 2h30. Un match à 20h30 on sait ce que ça veut dire, surtout avec Paul George, les Pelicans ont plein d’absents, Nikola Jokic va glouglou le Thunder, les Suns vont redescendre en Ligue 2 et LeBron James n’est pas sûr de jouer ? Par élimination on vous dit. Vrai bail quand même puisque Steph Curry, lui, n’est pas (encore ?) annoncé absent, et qu’il devrait donc faire face à Kyrie Irving pour un duel de joueurs capables de faires de beaux dribbles et de mettre la baballe dans le papanier. Hashtag analyse.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT