Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Charlotte Hornets

Les Hornets, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

S’il y a bien une équipe qui risque de refourguer un grand nombre de joueurs à la prochaine NBA Trade Deadline, c’est Charlotte.

En effet, la situation actuelle des Hornets laisse penser que la franchise de Caroline de Nord fera partie des plus gros vendeurs des trois prochaines semaines. On parle d’une équipe qui squatte l’avant-dernière place de la Conférence Est avec un pauvre bilan de 12 victoires pour 34 défaites. Une équipe qui possède des joueurs pouvant intéresser des franchises ambitieuses (on en reparle un peu plus bas) et qui semble destinée à une reconstruction autour de la pépite LaMelo Ball, actuellement blessé à la cheville.

Bien évidemment, impossible de ne pas souligner au milieu de tout ça le facteur Victor Wembanyama. “Le plus grand prospect de l’histoire” débarque à la prochaine Draft NBA alors s’il y a bien une saison pour tanker et laisser la place aux jeunots, c’est celle-ci.

Le(s) joueur(s) des Hornets qui pourrai(en)t être transféré(s)

Dans la catégorie “joueurs ayant de bonnes chances de bouger” d’ici au 9 février prochain, il y a du monde.

De Terry Rozier à Jalen McDaniels en passant par Kelly Oubre Jr., Gordon Hayward, P.J. Washington ou encore Mason Plumlee, les Hornets peuvent proposer différents profils selon l’intérêt des franchises avec lesquelles ils vont discuter.

Terry Rozier : arrière scoreur qui tourne à 21 points et 5 passes de moyenne, sous contrat jusqu’en 2026 pour environ 25 millions la saison.

arrière scoreur qui tourne à 21 points et 5 passes de moyenne, sous contrat jusqu’en 2026 pour environ 25 millions la saison. Jalen McDaniels : ailier fort de 2m06 qui a gagné en impact offensif cette saison et qui peut rendre de vrais services en défense grâce à sa longueur et son envergure. Agent libre l’été prochain.

ailier fort de 2m06 qui a gagné en impact offensif cette saison et qui peut rendre de vrais services en défense grâce à sa longueur et son envergure. Agent libre l’été prochain. Kelly Oubre Jr. : actuellement blessé au poignet mais auteur de sa saison la plus productive sur le plan statistique (20 points, 5 rebonds, 1,6 interception). En dernière année de contrat.

: actuellement blessé au poignet mais auteur de sa saison la plus productive sur le plan statistique (20 points, 5 rebonds, 1,6 interception). En dernière année de contrat. Gordon Hayward : ailier talentueux, expérimenté et hyper intelligent qui peut fluidifier n’importe quel collectif. Problème : il ne joue jamais. Et enchaîner les blessures quand on est payé 30 millions l’année (jusqu’en 2024), ça peut en refroidir plus d’un.

ailier talentueux, expérimenté et hyper intelligent qui peut fluidifier n’importe quel collectif. Problème : il ne joue jamais. Et enchaîner les blessures quand on est payé 30 millions l’année (jusqu’en 2024), ça peut en refroidir plus d’un. P.J. Washington : ailier polyvalent de 24 ans qui tourne à plus de 15 points de moyenne, qui sait shooter de loin et qui sait défendre, ça peut intéresser du monde. Agent libre restrictif en 2023, mais les Hornets semblent plutôt vouloir le prolonger selon les dernières rumeurs.

ailier polyvalent de 24 ans qui tourne à plus de 15 points de moyenne, qui sait shooter de loin et qui sait défendre, ça peut intéresser du monde. Agent libre restrictif en 2023, mais les Hornets semblent plutôt vouloir le prolonger selon les dernières rumeurs. Mason Plumlee : un mec de 2m13 dans la raquette, ça peut toujours servir, mais s’il vous plaît pas en titulaire. En dernière année de contrat.

🚨 Kelly Oubre et Mason Plumlee sont les 2 joueurs les plus mentionnés actuellement dans un transfert. Rozier et Hayward ont glissé dans les rumeurs, l’opération d’Oubre a calmé quelques franchises mais il se pourrait que Mitch Kupchak se motive enfin pour cette trade deadline. pic.twitter.com/y5zH7zGsos — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Les joueurs convoités par les Hornets

Quand vous êtes sur le point d’activer le mode tanking comme les Hornets, vous ne visez pas de joueurs en particulier (excepté Wemby en juin prochain bien évidemment), vous visez avant tout des picks de draft (et si possible des contrats expirants).

Si la franchise de Charlotte décide effectivement de refourguer la majorité des joueurs cités juste au-dessus, ce sera dans l’objectif de mieux amorcer sa reconstruction. Le manager général des Frelons Mitch Kupchak va demander du capital draft dans n’importe quelle négociation : premier tour non protégé, premier tour protégé, deuxième tour… bref y’a moyen qu’il se fasse plaisir.

Vous l’avez compris, le moment semble venu pour poser de toutes nouvelles bases autour de LaMelo Ball.