Parmi les équipes à surveiller de près à trois semaines de la NBA Trade Deadline, il y a les Hornets. La franchise de Charlotte pourrait effectivement lâcher plusieurs de ses joueurs majeurs, dont Terry Rozier. Qui veut d’un arrière tournant à 21 points par match ?

Dans la catégorie des vendeurs en amont de la deadline du 9 février prochain, on a les Frelons. Avec un pauvre bilan de 11 victoires pour 34 défaites à la mi-saison, Charlotte ne va nulle part cette année et pense sans doute déjà à la prochaine Draft où un certain Victor Wembanyama va se pointer. Cette situation peut clairement pousser au tanking, donc ce n’est pas très étonnant d’entendre des joueurs cadres (enfin “cadres”, c’est un gros mot hein) dans les rumeurs de transfert.

Terry Rozier, Mason Plumlee, Jalen McDaniels, Kelly Oubre Jr., Gordon Hayward, voilà autant de noms qui reviennent dans les discussions en ce moment. Intéressons-nous plus précisément au premier, car c’est peut-être lui qui possède le dossier le plus intéressant.

Avec 20,8 points, 4,2 rebonds et 5,3 passes de moyenne cette année, Scary Terry réalise sa campagne la plus productive en attaque depuis le début de sa carrière. En 2023, ses chiffres montent carrément à 24,4 points et 5 passes de moyenne à 49% de réussite au tir dont 37% à 3-points et 81% aux lancers-francs. Des stats très sérieuses qui pourraient pousser certaines franchises à appeler les Hornets d’ici à la deadline. Et ça tombe bien puisque selon Shams Charania, le manager général Mitch Kupchak est prêt à répondre au téléphone pour discuter du cas Rozier.

Hornets are expected to listen to offers for Terry Rozier, per @ShamsCharania pic.twitter.com/5VVIvrFScF — NBACentral (@TheNBACentral) January 17, 2023

Si les Hornets veulent tout casser autour de LaMelo Ball, le moment est probablement venu. En particulier concernant Terry Rozier au vu de ses performances actuelles. La production offensive du bonhomme peut intéresser des franchises à la recherche de scoring, et c’est une belle occasion pour Charlotte de renforcer son capital draft en vue d’une reconstruction qui semble inévitable.

Que peuvent obtenir les Frelons pour Scary Terry ? Il y a sans doute moyen de récupérer un choix de premier tour intéressant dans un échange, en plus du joueur (ou des joueurs) permettant d’équilibrer les salaires (dans l’idéal des mecs bientôt en fin de contrat). Pour rappel, Rozier possède un salaire annuel à hauteur de 21 millions de dollars, et est sous contrat jusqu’en 2025-26 avec une dernière année partiellement garantie.

Alors, quelle franchise – coucou les Lakers – va passer un coup de fil à Mitch Kupchak dans les trois semaines à venir ?

_____

Source texte : The Athletic