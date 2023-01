Killian Hayes souhaite disputer la Coupe du Monde 2023 avec les Bleus

Titulaire avec les Pistons cette saison, Killian Hayes espère profiter de ses bonnes prestations pour intégrer prochainement l’Équipe de France. Le meneur a ouvert en grand la porte à une participation au prochain Mondial avec les Bleus.

Le groupe de l’Équipe de France va-t-il accueillir plusieurs nouvelles têtes lors du prochain Championnat du Monde ? Victor Wembanyama est en effet susceptible de disputer sa première compétition avec l’équipe A, sans oublier un Joel Embiid qui fait pour le moment jouer le suspense quant à ses plans internationaux. Un troisième garçon pourrait découvrir le plus haut niveau FIBA prochainement et il s’agit de Killian Hayes. Champion d’Europe avec les Bleus dans les sections jeunes (en 2017), le meneur de 21 ans ne compte pour le moment aucune sélection avec le groupe de Vincent Collet. Une situation qui pourrait bientôt changer puisque le joueur espère participer aux prochaines compétitions avec les Bleus, avec évidemment les JO à Paris dans un coin de la tête.

Interrogé ce dimanche par Maxime Aubin du journal l’Équipe, le joueur s’est confié à quelques jours du Paris Game. Sa saison NBA, ses progrès cette année, son passage en France, tout est évoqué et notamment son envie de jouer avec le maillot marqué du coq.

🚨Exclu L’Équipe Killian Hayes nous a confié dimanche à Detroit son envie de rejoindre l’Équipe de France dès que possible. « Je me sens prêt et j’ai envie de faire partie de ce groupe ». « Jouer la Coupe du monde cet été ? C’est le but ». https://t.co/GiEqPyGF08 — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) January 17, 2023

“Je me sens prêt et j’ai envie de faire partie de ce groupe. Après, ta place n’est pas donnée, il faut se battre pour l’avoir. J’ai pu discuter notamment avec Nicolas Batum sur mon état d’esprit, et le camp d’entraînement prévu cet été. C’est quelque chose que je veux faire, je veux m’entraîner avec l’équipe de France et essayer de gagner ma place.

Faut-il s’attendre à voir Hayes dès la Coupe du Monde 2023 à la fin du mois d’août ? C’est en tout cas l’espoir du natif de Floride.

“Oui, c’est le but. Mais il faut gagner sa place, Il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis des années. Tout va se jouer au camp d’entraînement cet été. Je vais jouer, apprendre le jeu de l’équipe, les systèmes en place et on verra.”

S’il est vrai que les places coutent cher en Bleu, un spot s’est récemment libéré sur le backcourt. Thomas Heurtel ayant décidé de signer en Russie, il n’est désormais plus sélectionnable. Et si Killian Hayes le remplaçait ? C’est tout à fait possible et c’est Vincent Collet himself qui le dit. Le sélectionneur a d’ailleurs indiqué qu’il espérait pouvoir profiter du passage à Paris de Hayes pour pouvoir le rencontrer.

« Il est clairement dans ma réflexion, il fait partie des joueurs concernés. On l’observe et on voit de très bonnes choses, ce qui est une bonne nouvelle, surtout à son poste de meneur. Il avance dans un contexte particulier, celui d’une équipe en difficulté, mais ses progrès et sa capacité de création, dans la passe notamment, sont des choses intéressantes. Au regard de certaines déficiences que l’on a observées cet été à l’Euro d’abord. Et particulièrement dans le contexte de lignes arrière à reconfigurer, quand on connaît la situation de Thomas Heurtel. » – Vincent Collet

Killian Hayes va-t-il bientôt connaître ses premières sélections avec la France ? C’est en tout cas son objectif. À Vincent Collet de trancher désormais.

Source texte : Maxime Aubin / l’Équipe