Tirage de rideau apparent sur un morceau de l’histoire de l’équipe de France. Mardi, interrogé par L’Équipe, Jean-Pierre Siutat a claqué la porte au nez de Thomas Heurtel. Pour le président de la FFBB, la collaboration entre le meneur de 33 ans et l’Équipe de France est « terminée ».

Une affaire floue drastiquement éclaircie, d’une discrète sortie dans les médias, plus d’un mois après la signature de Thomas Heurtel au Zénith Saint-Pétersbourg.

Pour participer à l’EuroBasket 2022, le meneur s’était engagé sur l’honneur à ne pas signer de contrat avec un club russe. Un principe de solidarité envers l’Ukraine qui s’explique bien au-delà du sportif, entre des lignes qui ne seront pas les nôtres. En réponse à ce coup d’encre en bas de contrat vécu comme une trahison, Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française de basket-ball, s’est exprimé ce mardi dans les colonnes de L’Équipe.

« Concernant Thomas, à qui on avait clairement présenté les choses, il n’a pas respecté son engagement. À date, pour moi, je considère qu’il n’y sera plus [en équipe de France, ndlr]. C’est terminé » – Jean-Pierre Siutat, sur le cas Thomas Heurtel