Un échange WTF a eu lieu entre Mark Cuban, le propriétaire des Mavericks et Preston Pannek, un artiste texan, après la révélation d’une fresque à Dallas sur Luka Doncic.

Une fresque qui n’est pas au goût de tout le monde. Preston Pannek, artiste peintre a dévoilé sa nouvelle création à Dallas. Sur un mur dans le quartier de Deep Ellum, on y trouve une œuvre sur Luka Doncic, entourée de ses lignes de stats les plus folles, et tenant au-dessus de lui une pancarte avec inscrit : “Please send help” (“s’il vous plaît envoyez de l’aide”). Si la fresque prête à rire à première vue, elle ne trouve pas grâce aux yeux de tout le monde, notamment pour Mark Cuban, le proprio des Mavericks, qui n’a pas hésité a interpellé l’artiste par mail.

“C’est irrespectueux, mais c’est votre choix de faire ce que vous voulez. Si c’est la façon dont vous voulez être fan, allez-y. Vous avez du talent, j’apprécie vos oeuvres mais cela ne justifie pas tout.”

Mark Cuban emailed the artist of this mural to tell him that the mural was ‘disrespectful’ (Via @mavsmoneyball ) pic.twitter.com/IZVhRYcU3o — NBACentral (@TheNBACentral) January 16, 2023

Preston Pannek avait pour sa part expliqué ne pas vouloir attaquer le front office des Mavs, mais seulement rendre hommage à Luka Doncic et envoyer un message en tant que fan de la franchise.

“Je suis un fan des Mavericks depuis longtemps. Mon œuvre n’était pas un manque de respect envers qui que ce soit. Je sais que Luka est un talent générationnel, un des meilleurs du monde, mais il a besoin d’un peu d’aide. J’ai fais cette œuvre juste pour motiver l’organisation à faire cela. Je ne suis pas la première personne à le dire.”

Pour le coup, l’artiste n’a pas tort et même si Mark Cuban ne veut pas l’avouer, Luka Doncic manque réellement d’aide. Si le Slovène réalise une saison de malade (près de 34 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne) et est candidat MVP, il est vrai que les Mavericks n’ont jamais su s’imposer quand leur leader n’était pas là, preuve d’une Luka dépendance difficile à masquer.

En tout cas pour Preston Pannek, Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway Jr. et compagnie n’ont pas les épaules assez larges pour faire gagner Dallas. Pas sûr que ça fasse bouger le front office pour autant à la prochaine Trade Deadline.

Source texte : Mavs Moneyball, Instagram @thehouseofpannek