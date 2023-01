Le compteur reste bloqué à 0, comme une évidence. Sans Luka Doncic cette nuit, les Mavs se sont inclinés contre Oklahoma City (120-109) et la défaite n’était même pas une surprise. La Luka dépendance est à son paroxysme, à quelques semaines de la trade deadline.

Faut-il absolument appuyer sur les Mavs, dès qu’une défaite pointe le bout de son nez ?

Non, pas forcément. Et quand ça va bien, il convient aussi de le souligner. Ce qui était le cas des dernières semaines, Dallas récupérant sa place dans le Top 4 de la Conférence Ouest grâce à 8 succès en 9 matchs. De bonnes vibes dans ce coin du Texas, avec la titularisation de Christian Wood, un bon Tim Hardaway Jr et… Luka Doncic à un niveau extraordinaire.

Oui, ça aide quand votre meilleur joueur tourne à 40 points, 10 rebonds et 10 passes de moyenne.

Et crédit aux Mavs, ils ont su profiter de cette forme olympique pour remonter au classement avec des victoires parfois sérieuses (New Orleans) et parfois moins (New York, San Antonio), sans pouvoir compter sur leurs meilleurs défenseurs.

D’où l’envie de souligner cette défaite à OKC cette nuit, car cimentant cette stat qui fait froid dans le dos des fans de Dallas.

Les Mavs sans Luka Doncic cette saison : 4 matchs, 0 victoire. Les Mavs sans Luka Doncic la saison dernière : 17 matchs, 8 victoires (+ 2 victoires en 3 matchs sans lui en Playoffs). — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2023

4 matchs sans Luka Doncic cette saison, 4 défaites.

C’est à se demander à quelle époque on a vécu ces victoires contre Utah en Playoffs, chez le Jazz, avec des Mavs convaincants et solidaires. L’envie soudaine de parler de Jalen Brunson ? Oui, forcément. Mais tout ne tourne pas autour d’un seul homme, ce qui est assez amusant à écrire compte tenu de l’angle du papier. Bien des éléments expliquent cette difficulté des Mavs à l’emporter sans Luka, comme la chute de niveau flagrante de Reggie Bullock, ou les absences de Maxi Kleber ou Josh Green pour ne citer qu’eux.

Le fait est que Dallas, ainsi construit, fonce vers une issue assez évidente en fin de saison.

Monter sur le dos du génie Doncic, et espérer qu’il tabasse la concurrence. Un plan qui peut marcher, car on ne joue pas Luka en 7 matchs aussi facilement. Mais ce souvenir des Mavs conquérants à Utah semble terriblement distant, pour une équipe de Dallas qui peine à tenir contre Oklahoma City cette nuit et ne nous donnerait pas plus espoir ce soir ou demain.

Reste à voir si Nico Harrison et le management local fera quoi que ce soit à la deadline, on sait que l’an dernier ça s’est activé avec le dossier Porzingis.

Encore une fois, rien d’alarmant ou d’urgent à Dallas, mais une évidence qu’on ne peut nier ou éviter.