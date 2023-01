La NBA bouge dans tous les sens, toutes les semaines, tous les soirs, mais en ce moment une tendance reste bien fixe : Indiana remporte ses matchs quoi qu’il arrive, et les Playoffs restent dans le viseur des Pacers. On est sur 8 victoires en 10 matchs pour Tyrese Haliburton et sa clique, l’une des équipes les plus chaudes en ce moment.

Qui est plus chaud que les Nets actuellement en NBA ?

Personne. Mais s’il faut désigner un dauphin, la bataille inclue forcément les Pacers de Rick Carlisle.

Fort de 8 victoires sur les 10 derniers matchs, les potes de Bennedict Mathurin continuent leur belle saison en trouvant systématiquement une solution. On l’avait vu ce weekend contre Portland, dans un match qui était pourtant mal embarqué, Indiana a trouvé ses ressources dans le money-time et les Blazers ont chuté. Coup de chance du débutant ? Pas vraiment, si on suit les Pacers depuis le début de saison.

Car ça commence à faire beaucoup de chance, au bout de 41 matchs, quand vous êtes Top 6 de votre conférence.

Oui, Indiana est Top 6 de la Conférence Est à la mi-saison, et celle-là personne n’aurait pu la sortir.

Cette nuit, ce sont les Hornets qui ont dû déposer leurs armes, dans un match où Indiana était favori. Cependant, la sanction vient généralement d’un homme auquel on ne s’attend pas. Tyrese Haliburton ? Ok, mais Buddy Hield ? Bennedict Mathurin ? Myles Turner ? Contre Charlotte, une franchise qui rêve de l’avoir depuis des années, le pivot s’est régalé (29 points) et a repoussé encore plus les discussions de transferts autour de lui.

Ce qui nous mène justement à cette fameuse trade deadline, à venir dans pile un mois.

Quand on voit la bonne dynamique des Pacers et le plaisir vécu par leurs fans, dans quel état sera cette équipe le 9 février prochain ? Myles Turner et Buddy Hield seront-ils transférés ? Ou bien les rumeurs de prolongations seront-elles confirmées avec un nouveau deal conservant l’intérieur dans la région ? C’est un véritable dilemme qui va attendre le management d’Indiana, sachant que l’ambiance est ultra-positive en ce moment.

Indiana gagne, gagne et gagne encore, pour déjouer tous les pronostics possibles et imaginables. Qui sera la prochaine équipe à tomber ? Réponse cette semaine en NBA.