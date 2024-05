Encore un superbe match entre les Pacers et les Celtics, encore une victoire des Celtics. Mais un résumé différent alors… envoyez le résumé !

Le résultat de la nuit

Pacers – Celtics : 111-114 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

Jrue holiday with the STEAL OF THE YEAR 🔥 pic.twitter.com/rIEoBMDN99

— NBACentel (@TheNBACentel) May 26, 2024

Le point TTFL

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #03 | Pick #05

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 24.96 pts#NBA pic.twitter.com/LTrTQAgEDk

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 26, 2024

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine