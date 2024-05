NBA Top 5 : l’interception de l’année pour Jrue Holiday !

Drôle de Top 5 ce matin puisque la NBA s’est trompée de passe de Jayson Tatum puis a oublié de mentionner l’interception de l’année. Faut en boire plus hein, ou moins.

Incroyable tir d’Andrew Nembhard juste avant la mi-temps, à ce moment-là rien ne pouvait arrêter les Pacers.

Individuellement comme collectivement, Indiana a longtemps eu le dessus sur ce Game 3, comme sur cette connexion Pascal – Obi.

Al Horford au départ, Jaylen Brown à l’arrivée. Quand Boston accélère ça ne rigole pas vraiment non plus.

Une première passe dans le dos de Jayson Tatum pour Al Horford, et dire que la NBA n’a même pas mis la plus belle passe dans le dos de Jayson Tatum pour Al Horford.

Énorme pétard de Jaylen Brown dans le trafic, le dunk du match !

Bonus track car la NBA ne l’a même pas mis n°1 du Top 10 : L’INTERCEPTION DE JRUE HOLIDAY OH !

Jrue holiday with the STEAL OF THE YEAR 🔥 pic.twitter.com/rIEoBMDN99

— NBACentel (@TheNBACentel) May 26, 2024