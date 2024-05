Les Pacers ont failli le faire. Ils auraient peut-être mérité de le faire. Mais à ce stade de la compétition plus de place pour les sentiments, et la machine Boston est une vraie machine, dénuée de cœur et dont le programme ne connait qu’un mot : gagner.

Pas de Tyrese Haliburton pour ce match côté Pacers, et en ce week-end des 500 miles les nouvelles venues de la section basket n’étaient donc pas folichonnes. Qu’à cela ne tienne, les joueurs de Rock Carlisle ont joué crânement leur chance et ont offert une vraie opposition aux Celtics. Grâce à leur duo d’arrière responsabilisé, Andrew Nembhard (32/4/9, 21 points à la mi-temps) et T.J. McConnell (23/9/6), grâce à un duo plus athlétique Siakam / Turner, chacun auteur de 22 points.

Les Pacers qui prennent le match par le bon bout, un public bouillant et qui n’a pas vu la défaite depuis plus de deux mois, 18 points d’avance, on se frotte les mains et on se prend même à rêver d’une Finale NBA.

Halte là, minute papillon, bas les pattes tête de mouche, on parle de Boston là.

On parle de Boston, qui a décidément des ressources incroyables et un talent probablement inégalé cette saison. Jayson Tatum (36/10/8), Jaylen Brown et un tomar sanglant dans le money time, Derrick White dont l’apport aura été TELLEMENT plus important que son 3/11 au tir, Al Horford qui s’est pris pour un Kyle Korver sous acide mais qui s’en sort avec 23 points à 7/12… et un Jrue Holiday en apparence discret mais qui finira avec un 14/9/3/3 et, surtout, deux rebonds offensifs et l’interception de la victoire.

Jrue holiday with the STEAL OF THE YEAR 🔥 pic.twitter.com/rIEoBMDN99

— NBACentel (@TheNBACentel) May 26, 2024

Une machine.

Une machine, qui a lavé et essoré le linge Pacers, laissant ce linge froissé sans même prendre le soin de l’étendre. Une machine qui mène 3-0 et qui peut donc, déjà, commencer à préparer ses Finales NBA. Car quelque chose nous dit que ce match-là, celui-là, les Pacers auraient vraiment du le prendre…