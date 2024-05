Déjà auteur d’un double-double dans la première manche de la série opposant Monaco à la JL Bourg, Zaccharie Risacher a haussé le niveau dans le Match 2 sur Le Rocher ce samedi : 21 points et 8 rebonds, avec la victoire en prime, voilà qui va solidifier encore un peu plus sa cote à un mois de la Draft NBA.

Il a longtemps été discret en attaque, quasiment une mi-temps entière. Excepté un dunk rapide en début de match suite à un turnover du jeune meneur monégasque Matthew Strazel, Zaccharie Risacher n’a pas beaucoup vu la balle et n’a donc pas pesé au scoring. Pire, il s’est illustré en se faisant… bâcher par l’arceau sur une tentative de tomar, ou encore à travers un 0/2 aux lancers qui a bien fait tache.

Et puis il y a eu ce fadeaway au terme d’une possession un peu chaotique, un tir hyper difficile mais qui a fait ficelle, dans les dernières minutes du deuxième quart-temps. Le début de sa montée en puissance.

Another big French playoff outing for Zaccharie Risacher, this time vs top Euroleague squad Monaco. 21 points, 8 rebounds, 2 steals and the important road win in game 2 of the semis for the 19-year old, No. 1 ranked prospect in ESPN's Top-100. pic.twitter.com/f39BejHDyY

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 25, 2024

En réussite avec son tir extérieur, Zaccharie Risacher plante coup sur coup un long tir à 2-points puis un tir primé pour aider la JL Bourg à terminer fort la première mi-temps. Au retour des vestiaires, Zacch ne perd pas le rythme : il dégaine sans hésitation en catch & shoot et ça lui réussit. La JL Bourg, menée de quatre points à la pause, passe devant Monaco avant de connaître un trou d’air qui coïncide avec la mise sur le banc de Risacher.

Pas grave, le Zacch a encore des ressources.

La pépite française se permet un coast-to-coast en fin de troisième quart-temps, qui commence par un dribble dans le dos et qui se termine par un gros tomar à deux mains. Vous voyez, c’est notamment pour ce genre d’action que ce gamin est annoncé dans le Top 3 de la prochaine Draft.

NOOOOON ZACCHARIE TU NOUS AS FAIT QUOI 😱😱😱@JLBourgBasket x @LNBofficiel#SKWEEKLive #PlayoffsBetclicELITE #SKWEEK #alwaysON pic.twitter.com/ya6s06HXNK

— SKWEEK (@skweektv) May 25, 2024

Une fulgurance qui sera suivie d’autres actions bien moins “flashy” mais tout aussi précieuses : un passage en force provoqué, du rebond gratté, la bonne passe en transition, ou encore un lay-up après pick & roll. Comme un symbole, c’est aussi Zaccharie Risacher qui va transformer un gros and-1 en fin de match, faisant définitivement basculer la rencontre du côté de la JL Bourg.

Grâce à un bel effort collectif, et face à une équipe de Monaco qui a évolué sans Mike James et Donatas Motiejunas, la bande de Risacher a fini par s’imposer 83-73, égalisant ainsi dans la série (demi-finale) avant deux matchs qui s’annoncent bouillants à l’Ekinox.

La performance de Zaccharie Risacher contre Monaco