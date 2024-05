Tyrese Haliburton forfait pour le Game 3 face aux Celtics

Touché aux ischios-jambiers dans la défaite des Pacers dans le Game 2 à Boston, Tyrese Haliburton ne pourra pas tenir sa place cette nuit dans la troisième manche.

Pour leur match le plus important de la saison, les Pacers seront privés de leur maestro.

Si l’on croit Shams Charania de The Athletic, Tyrese Haliburton est en effet annoncé forfait pour le Game 3, la faute à cette maudite blessure aux ischios-jambiers qui s’est réveillée au mauvais moment. Pour rappel, Hali a dû quitter ses copains lors du deuxième match de la série à Boston ce jeudi. Le meneur d’Indiana avait déjà été touché aux ischios en janvier dernier, et l’IRM passée aujourd’hui a révélé une nouvelle contracture.

Pacers All-NBA star Tyrese Haliburton to miss Game 3 of the Eastern Conference Finals vs. Celtics, per sources. Story at @TheAthletic with @joevardon:https://t.co/7JnO0KsxRo

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 25, 2024

Menés 2-0, les Pacers sont dos au mur et ont besoin d’une victoire cette nuit pour continuer à espérer dans leur série contre Boston. Sans Tyrese Haliburton, ça s’annonce hyper tendu mais on sait déjà que T.J. McConnell est prêt pour le challenge. Andrew Nembhard devra également élever son niveau de jeu, tandis que Pascal Siakam, Myles Turner et Cie devront sortir une perf’ XXL.

D’après Shams Charania, Tyrese Haliburton est considéré comme day-to-day et pourrait donc théoriquement être en tenue pour le Game 4. Reste à voir si ce sera à 3-0 ou 2-1 pour les Celtics, qui sont décidément bien vernis avec les blessures de leurs adversaires…

Source texte : The Athletic / ESPN

Haliburton is out for Game 3 and will be reassessed ahead of Game 4 on Monday — but his availability for that game also remains in serious question, sources tell ESPN. Pacers will err on side of caution with their franchise star. https://t.co/cZgdtjhCG6

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 25, 2024