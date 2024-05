Dans le choc de la journée à Berlin, à l’occasion de la troisième journée du Adidas Next Generation Tournament (ANGT), le jeune meneur du Centre Fédéral Nolan Traoré a encore fait des siennes. Que dis-je, il a fait DU SALE.

Beaucoup trop fort. Beaucoup trop rapide, adroit, intelligent.

Un joueur qui a plusieurs fois cartonné face à des adultes au plus haut niveau national… ne pouvait QUE faire du très sale face à des gamins de son âge. Pourtant, la concurrence envoyée aujourd’hui, les U18 de Barcelone, présentait une partie de ce qu’il se fait de mieux à cet âge, Kasparas Jakucionis et Dame Sarr en tête. Mais si dans les faits on aura eu un match très équilibré, un homme, un ado, a tiré son épingle du jeu et vous savez déjà de qui il s’agit.

Traoré qui dépose Sarr sur une accélération 👀@ffbasketball x @EuroLeague #SKWEEKLive #AdidasNGT pic.twitter.com/YhvrVatZTF

45 points à 15/22 au tir dont 4/8 du parking et 13/16 aux lancers, 6 rebonds et 9 passes en 37 minutes, et l’impression que si le match avait continué… le festoche aurait duré aussi. Quasiment parfait sur la ligne, inarrêtable lorsqu’il prend le drive sur sa main droite, tueur à 3-points avec notamment un énorme tir à 2,30 de la fin pour faire passer le Centre Fédéral à +5, ou une passé dé pour Jonas Boulefaa dans le clutch, bref la partition est encore une fois – et plus que jamais – absolument complète.

Clinique Traoré 🤩@ffbasketball x @EuroLeague #SKWEEKLive #AdidasNGT pic.twitter.com/VlXTGji5pv

On attendait le jeune Mohamed Dabone côté Barcelone, on l’a vu hein, mais la sensation de la journée est française et a rajouté une page de plus au livre de sa hype, pas prête de s’arrêter si vous voulez notre avis…

Le jeune joueur de @SQBB_Officiel est un talent INCROYABLE 🥵#SKWEEKLive #AdidasNGT pic.twitter.com/CNidLiwcm2

C’EST UN MALADE C’EST OFFICIEL 😱@ffbasketball x @EuroLeague #SKWEEKLive #AdidasNGT pic.twitter.com/TRsEJcWCK8

BAAAAAANNNGGGGG 🔫@ffbasketball x @EuroLeague #SKWEEKLive #AdidasNGT pic.twitter.com/KUXMRYUVb1

Deux lancers loupés dans les dernières secondes ont bien failli foutre en l’air tout cet article, mais au final les joueurs de l’INSEP s’imposeront 101-96 et se qualifient donc pour la finale de cet ANGT, demain face au Real Madrid. Et le pire dans tout ça, c’est que Nono en a peut-être gardé un peu sous le coude…