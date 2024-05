Actuellement à Berlin pour disputer l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) avec le Pôle France Basketball (U18 de l’INSEP), le Français Nolan Traoré continue de montrer pourquoi il est l’un des prospects les plus excitants de la Draft NBA 2025.

Après avoir fait sauter l’Overtime Elite hier dans son premier match à l’ANGT, Nolan Traoré a remis le couvert aujourd’hui dans la rencontre face à l’ALBA Berlin.

Il n’a joué que 15 minutes étant donné que le Pôle France a complètement explosé son adversaire du jour 102-62, mais cela a suffi à Nolan pour marquer une nouvelle fois les esprits : 20 points, 6 passes, 1 interception, 0 perte de balle, le tout à 5/9 au tir dont 2/3 du parking et 4/5 aux lancers-francs.

Facile le garçon.

20 points, 6 assists, 0 turnovers in 15 (!) minutes for Nolan Traore in a blowout ANGT win at the Euroleague Final Four in Berlin. The 6'5 French point guard is a projected top-10 pick in 2025. pic.twitter.com/zFx4l2hqX3

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 24, 2024

Nolan Traoré profite de la scène du ANGT, qui rassemble les meilleures équipes U18 d’Europe, pour montrer une nouvelle fois qu’il est l’un des top prospects internationaux de sa génération. Des performances convaincantes après avoir brillé chez les grands lors des Playoffs LNB avec Saint-Quentin. Nolan voudra désormais confirmer demain face aux U18 du FC Barcelone (13h30).

À l’heure actuelle, Nolan Traoré est projeté dans le Top 10-15 de la Draft NBA 2025. Mais s’il continue son ascension fulgurante, c’est plus vers le Top 5 qu’il pourrait se diriger…

TRAORÉ C'EST TROP 🥶@ffbasketball x @EuroLeague #SKWEEKLive #AdidasNGT pic.twitter.com/K7f7noKOnd

— SKWEEK (@skweektv) May 24, 2024