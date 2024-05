Bronny James va faire un workout avec les Suns

Alors que la Draft NBA est dans un peu plus d’un mois, les jeunes prospects vont effectuer des workouts avec certaines équipes. Parmi ceux qu’on surveille tout particulièrement, il y a forcément Bronny James. Le fiston de LeBron devrait s’entraîner avec les Phoenix Suns, entre autres.

Les Suns n’ont qu’un seul pick de draft à la cérémonie de fin juin, à savoir le choix #22. Est-ce qu’ils pourraient l’utiliser pour prendre Bronny James ? Cela paraît peu probable mais en tout cas, la franchise de Phoenix va faire venir Bronny pour un workout.

C’est Shams Charania de The Athletic qui annonce l’information, ajoutant que d’autres joueurs seront également testés par les Suns. Bronny James fera aussi un workout avec les Lakers (énorme surprise), mais pas beaucoup plus malgré les convoitises d’une bonne dizaine de franchises.

The Phoenix Suns will conduct a workout with Bronny James ahead of the June NBA Draft, sources say. Phoenix has the 22nd pick and he is among several players in consideration. Bronny has over 10 workout invites but is expected to only visit a few teams, including Lakers and Suns. pic.twitter.com/3s7ElKRe0P

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 24, 2024

Même si Bronny aimerait “ne pas être vu seulement comme le fils de LeBron James”, difficile voire impossible pour lui de sortir de l’ombre de son fameux père en amont de la Draft NBA. Pour beaucoup, ses invitations pour des workouts ne sont dus qu’à son nom de famille, certaines franchises rêvant probablement d’attirer LeBron dans leurs filets en sélectionnant Bronny.

“Certaines équipes pensent qu’il finira entre les places 20 et 40, d’autres entre 30 et 50, et certaines équipes pensent qu’il ne sera pas drafté. Une seule équipe suffit. Je dois aider tous mes clients à trouver le bon fit, et le bon deal. C’est comme ça que j’aborde la chose.” – Rich Paul, agent de LeBron et Bronny (via Bleacher Report)

__________

Source texte : The Athletic