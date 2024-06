Pendant que les hostilités de la Draft battent leur plein, les Denver Nuggets et les Phoenix suns ont marchandé des picks de Draft, et ce sont les Champions 2023 qui sont montés au repêchage pour choper DaRon Holmes II.

Les Suns avaient le 22è choix et les Nuggets le 28è, mais la franchise du Colorado était désireuse de sélectionner un peu plus haut. Conséquence, un accord a été conclu entre les deux équipes. Les deux choix évoqués ci-dessus font partie de l’échange et les Nuggets ont choisi le pivot DaRon Holmes II avec ce choix. Voici un résumé complet de ce trade dans lequel aucun joueur n’a été directement impliqué.

Nuggets send No. 28, No. 56 and two future second round picks to the Suns, sources said. Phoenix moves back several slots and picks up assets. https://t.co/ExNSIr88ml

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2024

Direction Nuggets : 22è choix de la Draft 2024

22è choix de la Draft 2024 Direction Suns : 28è et 56è choix de la Draft 2024 et deux futurs seconds tours de Draft

C’est un échange mineur mais qui permet aux Nuggets d’obtenir un pivot avec un certain potentiel. Capable de contribuer à l’intérieur, Daron doit toutefois travailler son tir pour être une réelle menace, mais nul doute que les Nuggets, qui sont friands de ces picks en fin de premier tour, sauront le façonner de façon à ce qu’il puisse contribuer ou rester en couveuse tant que nécessaire. Du côté des Suns, reste à voir ce qui sera fait avec ce pick légèrement plus bas, mais ces derniers ont obtenu des assets supplémentaires en provenance du Colorado.