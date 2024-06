Né en Suisse et passé par l’Elan Chalon durant ses plus jeunes années, le prospect Kyshawn George débarque aux Wizards, où il rejoint les Français Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly.

Plus que jamais, ça va parler français dans la capitale américaine la saison prochaine. Aux côtés de Sarr et Coulibaly, c’est donc le Suisse Kyshawn George qui débarque chez les Wizards. Originaire de Monthey (Suisse), élève au Lycée Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône puis joueur de l’Elan Chalon dans les sections espoirs et même en Pro B, George maitrise parfaitement la langue de Molière. De quoi créer des relations solides avec ses nouveaux copains frenchies. Kyshawn a ensuite poursuivi sa belle ascension du côté de l’université de Miami en 2023-24.

Officiellement, Kyshawn George a été sélectionné par les New York Knicks en numéro 24, mais le pick a été transféré dans la foulée aux Wizards contre les choix 26 et 51.

Du côté de Washington, George voudra montrer son potentiel de two-way player et son profil d’extérieur moderne. Shooteur très prometteur, Kyshawn arrive dans une franchise en totale reconstruction qui pourrait lui permettre d’avoir du temps de jeu dès sa saison rookie. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.