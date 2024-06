Zaccharie Risacher, sélectionné avec le premier choix de la Draft NBA 2024 par les Atlanta Hawks, n’a pas caché son émotion après l’appel de son nom par Adam Silver. Un an après Victor Wembanyama, c’est un nouveau Français qui reçoit l’honneur du “first pick”.

Quelques mots d’Adam Silver ont suffi à marquer l’histoire, et envoyer un paquet d’émotion dans la figure de Zaccharie Risacher. Ému, l’ancien ailier de Bourg-en-Bresse en a presque perdu son anglais dans sa première interview en tant que joueur des Atlanta Hawks.

“C’est un honneur“, “C’est super excitant“, “Je suis tellement heureux“. Difficile d’être plus clair, surtout avec un sourire qui dépasse les oreilles. Zaccharie Risacher savoure et partage toute son émotion avec nous avec sa casquette jeune et rouge visée sur le crâne :

Dans les rangs des Atlanta Hawks, Zaccharie aura le temps de redescendre en émotion avec Trae Young ou Dejounte Murray, avant de laisser parler le basket sur le parquet !