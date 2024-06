Kyshawn George est un prospect dont vous avez peut-être déjà entendu parler, au moins vaguement. Le jeune Suisse est en effet passé par le championnat de France – sous les couleurs de l’Élan Chalon – avant de gambader sur les parquets NCAA avec Miami. Aujourd’hui, il est projeté comme un choix de premier tour de Draft. Zoom sur son profil !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 20 ans

20 ans Poste : arrière /ailier

arrière /ailier Équipe : Miami Hurricanes (NCAA)

Miami Hurricanes (NCAA) Taille : 2m03

2m03 Poids : 93 kilos

93 kilos Envergure : 2m08

: 2m08 Statistiques 2023-24 : 7,6 points à 42,6% au tir (40,8% à 3-points), 3,0 rebonds, 2,2 passes, 0,9 interception (23 minutes de moyenne en 31 matchs).

: 7,6 points à 42,6% au tir (40,8% à 3-points), 3,0 rebonds, 2,2 passes, 0,9 interception (23 minutes de moyenne en 31 matchs). Comparaison NBA : Joe Ingles

: Joe Ingles Prévision TrashTalk : deuxième partie du premier tour de la Draft NBA

Son parcours

Si vous étiez élève au Lycée Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône entre 2020 et 2023, peut-être que vous connaissez Kyshawn George. Né à Monthey en Suisse, Kyshawn est effectivement passé par Chalon après avoir remporté le championnat suisse U16 alors qu’il n’avait que… 13 ans. George a porté les couleurs de l’Élan sportif chalonnais dans les sections espoirs, montrant un talent certain et un potentiel hyper intéressant. Suffisant pour intégrer l’équipe senior lors de la saison 2023-23 en Pro B.

Prenant pas moins de 20 centimètres et 30 kilos durant cette période, Kyshawn George a commencé à attirer les convoitises de l’autre côté de l’Atlantique. Plusieurs universités ont jeté un œil à son profil et c’est finalement du côté de Miami – dans une équipe qui a joué le Final Four NCAA 2023 – que Kyshawn a décidé de poser ses valises. Fun fact : c’est l’expert Draft d’ESPN Jonathan Givony qui a fait connaître George au coach de Miami Jim Larranaga. Le jeune prospect a ensuite confirmé sa belle ascension avec une saison freshman plutôt accomplie en Floride. Il a été propulsé titulaire (suite notamment à des blessures) et n’a plus quitté sa place.

“La NCAA, c’était un choix de cœur. J’ai souvent regardé la March Madness à la maison, mon père a joué en NCAA aussi et a fait la March Madness. Et je trouve que c’était un bon endroit pour avoir de la visibilité.” – Kyshawn George, via NBAextra

Espoir du basket suisse (il a porté les couleurs de l’équipe nationale U16 à l’Euro), potentiel choix de premier tour de Draft, Kyshawn George a désormais les yeux rivés vers la NBA.

Elan TV avec Kyshawn George !

📺 https://t.co/WzKZ5B5tTV

“Ça a toujours été un rêve chez moi. S’il y a une grosse université qui m’appelle, c’est mon rêve, j’aurais envie d’y aller.”#RougeEtBlanc pic.twitter.com/9TnnXtIEka

— Elan Chalon (@ELANCHALON) April 27, 2023

Ses points forts

Shoot extérieur

Potentiel de playmaker

Outils défensifs

Profil de l’extérieur moderne

Ses 41% à 3-points en NCAA ne mentent pas : Kyshawn George est un vrai shooteur. Prenant 70% de ses tentatives derrière l’arc (plus de 4 tentatives de loin par match), la majorité en catch & shoot / spot-up, l’extérieur de Miami a prouvé qu’il était une vraie menace extérieure et qu’il possédait un range NBA. On sait à quel point le shoot est valorisé en NBA aujourd’hui, de quoi booster la cote du bonhomme.

George séduit aussi à travers son potentiel en tant que playmaker. Si ses stats n’ont rien de transcendantes (2,2 passes pour 1,5 turnover en NCAA), Kyshawn a montré du haut de ses 2m03 qu’il pouvait réaliser de bonnes lectures en attaque, et offrir des opportunités à ses copains. Il a plusieurs fois profité de la menace qu’il représente au tir pour poser la balle et la lâcher au bon moment (notamment sur pick & roll). Dans une équipe de Miami qui avait perdu pas mal d’éléments importants et touchée par certaines blessures, George a su assumer des responsabilités en tant que meneur. Enfin, Kyshawn a aussi montré une capacité à pousser le tempo.

Avec son 2m03 et son envergure de 2m08, Kyshawn George possède en plus de vrais outils pour peser dans sa propre moitié de terrain. On l’a vu sur plusieurs séquences défendre efficacement contre des joueurs plus petits que lui, signe d’une polyvalence défensive intéressante (au moins à l’échelle NCAA). Son énergie est contagieuse et on voit qu’il aime perturber au maximum les possessions adverses. George tournait à une interception par match en université.

Shooting, playmaking, défense, taille. Vous mettez tout ça ensemble et vous obtenez le profil de l’extérieur moderne en NBA. À voir désormais jusqu’où Kyshawn George peut pousser son potentiel dans ces différents aspects du jeu.

Miami's Kyshawn George is one of this class's more unlikely stories, bringing dynamic shooting, two-way instincts and guard skills that increasingly intrigue NBA teams. George went from standing 5-11 upon leaving his home country of Switzerland in 2019 to now scratching 6-9. pic.twitter.com/LQqoeRfi4u

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 13, 2024

Ses points faibles

Pas un athlète élite

Manque encore de coffre

Création pour lui-même

Malgré sa bonne taille, Kyshawn George est un athlète limité. Il n’est ni le plus rapide, ni le plus explosif, ni le plus puissant, ni le plus vif. Ces limites risquent d’affecter l’ensemble de son jeu au plus haut niveau.

Offensivement, George n’est pas celui qui va faire de grosses différences en un-contre-un pour ensuite lâcher un tomar. Certes, en NCAA, il a montré sur des petites séquences qu’il pouvait trouver des lignes de pénétration pour conclure plus près du cercle, mais en NBA ça risque d’être bien plus compliqué. Sachant que son playmaking demande encore du travail malgré un potentiel certain, Kyshawn sera sûrement limité à un rôle de shooteur à son arrivée dans la Grande Ligue.

Défensivement, s’il a de bons outils, Kyshawn George (93 kilos) risque de se faire bouger sur le frontcourt. Autrement dit il va devoir prendre du coffre. La polyvalence défensive qu’il a pu montrer en NCAA risque aussi d’être moins efficace en NBA, où les arrières sont beaucoup plus rapides et les ailiers bien plus skilled et puissants. En résumé : il doit encore gagner en maturité physique pour pouvoir exploiter son potentiel défensif.

Kyshawn George's pro outlook will be hot topic predraft. Enticing archetype: 6-8 handler shooting 41% 3PT. Believable stroke. But 45% 2PT. No floater. No explosion—there's a weight tied to his feet. Still advantageous extension on drives.

Good/bad possessions attacking rim: pic.twitter.com/Q1rEodMTJM

— Jonathan Wasserman (@NBADraftWass) March 1, 2024

Ce qui va faire la différence

Peut-il être plus qu’un scoreur à 3-points ?

Le shoot à 3-points, il l’a. Mais Kyshawn George peut-il devenir un scoreur à d’autres niveaux malgré ses limites athlétiques et dans le jeu un-contre-un ? C’est ce qui pourrait faire la différence pour lui. Il a des qualités de scoreur, il sait tenir la balle, il est grand et peut évidemment shooter. Ce serait une bonne chose pour lui de développer un jeu mid-range, avec des go-to-moves qui pourraient l’aider à trouver de vraies zones de confort en attaque. Il en aura besoin pour devenir plus qu’un shooteur dans une attaque NBA. Et s’il devient plus qu’un shooteur, avec en plus son potentiel de playmaker, watch out !

Projection NBA

Kyshawn George est généralement projeté en deuxième partie de premier tour. Son profil moderne a de quoi séduire les scouts NBA, mais dans le même temps Kyshawn a beaucoup de chemin à parcourir pour vraiment pouvoir exploiter son potentiel au plus haut niveau. N’oublions pas qu’on parle d’un prospect qui est arrivé en Amérique il y a un an seulement, et qui n’a joué qu’une saison en NCAA dans un rôle relativement limité.