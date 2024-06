James Borrego et J.J. Redick aussi suivis par les Pistons ?

Après le licenciement de Monty Williams, les Pistons se cherchent un nouveau coach. Pour mener la reconstruction dans le Michigan, les noms de James Borrego et J.J. Redick sont sortis du chapeau.

Voilà des noms qui sont bien familiers pour les fans des Lakers. Comme les Purple and Gold, et selon Yahoo Sports, les Pistons ont été connectés à James Borrego et J.J. Redick pour leur banc. Le premier a déjà dû gérer ce genre de projet du côté de Charlotte et son profil d’élève de Gregg Popovich est une carte de visite toujours assez tentante. Pour le second, c’est plus un saut dans l’inconnu car même si personne ne doute du QI basket de l’ancien sniper, il n’a jamais coaché d’équipe depuis sa retraite des parquets en 2021. Redick partage cependant certaines connexions avec Trajan Langdon, nouveau président des Pistons : c’est un ancien de Duke et Langdon l’avait aussi recruté en tant que joueur aux Pelicans en 2019.

Pour autant, voir Borrego et Redick sur la liste des Pistons ne veut pas dire que ces pistes iront au bout. James Borrego semble très bien placé pour succéder à J.B. Bickerstaff chez les Cavaliers. De son côté, Redick a visiblement pris le lead chez les Lakers suite au refus de Dan Hurley. On ne serait pas surpris non plus de voir les noms d’assistants chevronnés en quête d’une expérience de numéro un sortir rapidement pour le poste à Detroit (Micah Nori, Chris Quinn par exemple).

En attendant, il n’est pas dit que Detroit ait un coach en place au moment de la Draft NBA qui a lieu dans 6 jours.

Source texte : Yahoo Sports