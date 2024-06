On y est ! C’est le dernier bilan de cette saison 2023-24 ! On finit en beauté avec les Boston Celtics, sacrés champions après 16 ans d’attente. Retour sur une année où la NBA s’est progressivement colorée en vert.

Ce que TrashTalk avait annoncé

52 victoires pour Alex, 55 victoires pour Bastien, ça sort pas du Top 2 à l’Est. Le cinq majeur fait flipper, certes la profondeur peut laisser perplexe mais il y a quand même une belle continuité et normalement la garantie d’avoir une tête de machine à tout casser. Bastien voyait même Jayson Tatum aller chercher un MVP.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Impossible de parler de cette saison 2023-24 des Boston Celtics sans mentionner d’abord une intersaison bien chargée dans le Massachussetts. Marcus Smart, le chouchou local, est sacrifié pour faire venir Kristaps Porzingis. Malcolm Brogdon, pourtant sixième homme de l’année, et Robert Williams, valeureux mais trop blessé, sont utilisés pour faire venir un Jrue Holiday qui vient de se faire jeter par les Bucks. De quoi constituer un cinq de départ impressionnant.

Boston avait tout de la machine de guerre et les verts montrent rapidement que c’est bien le cas. 5 victoires pour lancer la saison, un bilan de 20-5 après deux mois, derrière une attaque de feu et une défense toujours aussi solide. Porzingis offre une nouvelle dimension à la raquette de Boston, alternant écrasement à l’intérieur et bombinettes de loin. Avec Jayson Tatum et Jaylen Brown qui accaparent l’attention des défenses, les adversaires de Boston doivent choisir leur poison. Défensivement, Jrue Holiday est venu reprendre le rôle de Marcus Smart et son association avec Derrick White est un cauchemar pour tous les guards. Certes, certains soirs le manque de banc ou le laisser aller de Boston peut coûter cher mais ces Celtics sont trop forts pour la concurrence. Ils transforment le TD Garden en forteresse : 37 victoires en 41 matchs à la maison dont 20 de suite (record de franchise) ! Sur le gong du marché des transferts, Brad Stevens va aussi chercher un Xavier Tillman pour booster un peu plus ses réserves.

Avec les Bucks qui ne trouvent pas la formule et les Sixers plombés par les absences de Joel Embiid, Boston fait cavalier seul à l’Est, et prend même le meilleur bilan de la Ligue avant d’attaquer les Playoffs.

Si la force de frappe des Celtes semblait déjà impressionnante, les planètes vont même s’aligner un peu plus pour aider les adorateurs du trèfle à viser les sommets. Les meilleurs joueurs des adversaires de Boston en Playoffs tombent les uns après les autres ! Jimmy Butler pour le Heat, Donovan Mitchell et Jarrett Allen pour les Cavs avant Tyrese Haliburton pour les Pacers. De quoi laisser les Celtics se promener sagement avant d’affronter un morceau un peu plus sérieux en Finales.

Le décor est idéal : les retrouvailles avec Kyrie Irving pour le titre NBA. Pas le temps de faire dans les sentiments pour les Jay Brothers, qui mettent vite et bien la tête de Dallas sous l’eau. Si le nouveau bobo de Porzingis met un mini doute dans les têtes, les Celtics finissent le boulot sans jamais avoir tremblé, avec un Jaylen Brown qui conclue une brillante campagne de Playoffs où il aura accumulé MVP des Finales de Conférence et MVP des Finales.

16 ans après le dernier titre avec le Big 3 Garnett – Pierce – Allen, Boston est de nouveau champion, retrouvant son trône en haut du palmarès des franchises NBA (18 bannières).

La saison des Celtics en quelques articles

L’image de la saison

Compliqué de choisir une autre image que celle du titre, tant les fans de Boston attendaient ce retour au sommet depuis longtemps. 16 ans jour pour jour après le “Anything is possible” de Kevin Garnett, les Celtics sont de nouveau sacrés.

Pourquoi on peut sourire

Impossible de ne pas sourire quand on est fan de Boston. L’équipe est championne, les Lakers sont mis au rétro au palmarès, toutes les pièces importantes du groupe sont sous contrat pour la saison prochaine et la paire Jayson Tatum – Derrick White devrait même prolonger pour plusieurs années à l’intersaison. Boston jouera la défense de son titre avec un effectif encore extrêmement solide et compétitif. La vie est belle dans le Massachussetts.

Pourquoi on peut faire la gueule

Franchement, on voit pas, hormis peut-être le comptable quand il verra la facture à payer en masse salariale et en taxes mais c’est le jeu quand on joue le titre.

Et la suite ?

La suite ? Elle tient en 5 mots : Boston va défendre son titre. Objectif back-to-back pour les Celtics, ce qui serait une première en NBA depuis 2018. A voir quels ajustements nous prépare Brad Stevens mais la continuité devrait être le maître mot, avec peut-être des coups bien sentis au minimum pour offrir à Joe Mazzulla toujours plus d’options. Les Boston Celtics joueront la gagne pendant encore quelques temps.

Source stats : TrashTalk