Jrue Holiday, le winner qu’il fallait aux Celtics

Transféré par les Milwaukee Bucks à la fin du mois de septembre 2023, Jrue Holiday est arrivé à Boston peu après pour apporter son expérience et son ADN de champion. Neuf mois plus tard, les Celtics se retrouvent au sommet de la NBA avec une 18e bannière. Et c’est tout sauf un hasard.

Aussi talentueux, polyvalent et profond qu’est l’effectif des Celtics version 2023-24, seulement un joueur savait – avant ce 17 juin 2024 – ce que ça voulait vraiment dire que d’être champion NBA.

Ce gars-là, c’était Jrue Holiday.

Arrivé à Milwaukee (en provenance de la Nouvelle-Orléans) en novembre 2020 pour aider Giannis Antetokounmpo à atteindre les sommets, Jrue Holiday avait joué un rôle majeur dans le titre des Bucks dès 2021. Défenseur élite, attaquant tournant pas loin des 20 points – 7 passes de moyenne, et surtout joueur d’équipe par excellence, Jrue était bien le difference-maker qu’attendait la franchise du Wisconsin. Alors quand cette dernière a décidé de s’en séparer à l’intersaison 2023 pour recruter Damian Lillard, le boss des Celtics Brad Stevens a tout fait pour le récupérer.

La suite ?

Jrue Holiday :

Champion NBA avec les Bucks

Transféré à Boston

Champion NBA avec les Celtics

Sera avec Team USA à Paris cet été

Winner. Winner. Winner.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2024

Les Celtics sont de retour au sommet de la NBA, et Jrue Holiday vient de remporter un deuxième titre (et une prime d’un million de dollars au passage) qui solidifie encore un peu plus son statut de champion.

Alors bien sûr, Holiday n’occupe pas le même rôle à Boston qu’à Milwaukee. Chez les Bucks, il était le premier ball-handler au sein du backcourt, tandis que chez les Celtics il n’occupe qu’un rôle mineur balle en main aux côtés des Jayson Tatum, Jaylen Brown ou encore Derrick White. Mais c’est justement cette capacité d’adaptation qui fait de Jrue un joueur à part. Il a accepté sans broncher la baisse de ses responsabilités offensives, pour prendre un rôle qui a renforcé le collectif de Boston : de la très grosse défense, du catch-and-shoot à 3-points (43% de loin cette année), un peu de playmaking, de la pose d’écran, du jeu sans ballon… bref il a fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour s’intégrer parfaitement dans sa nouvelle équipe.

Mais Jrue Holiday, c’est encore plus que ça.

Jrue, c’est le coéquipier que tout le monde adore et respecte dans le vestiaire. Le gars qui va toujours prioriser le collectif. L’homme qui apporte stabilité, expérience et dureté au groupe. Le mec qui connaît le chemin du succès. Vous savez comment on appelle ça dans le jargon ? Un winner. Les Celtics, aussi talentueux soient-ils, avaient besoin d’un winner comme lui pour atteindre ce titre NBA qui leur a si souvent échappé ces dernières années.

“J’espère que les gens qui nous regardent se rendent compte du plaisir qu’on prend à jouer ensemble, à quel point on adore jouer ensemble. On a accompli ça ensemble, c’est le plus important” – Jrue Holiday, après le match

S’il est souvent resté dans l’ombre des Jay Brothers cette saison, Jrue Holiday a step-up quand il le fallait, comme on pouvait s’y attendre. On pense à sa très bonne série face aux Pacers en Finales de Conférence Est, avec notamment le panier et l’interception de la victoire dans le Game 3 de la série. On pense à son Game 2 en Finales NBA face aux Mavericks, quand il a planté 26 points avec 11 rebonds à 11/14 au tir. Et puis même le match de cette nuit (15 points, 11 rebonds, 4 passes), où il a donné le ton dans les premières minutes pour mettre les C’s sur les bons rails.

Jrue Holiday starts off Game 5 with a quick 2 inside!#NBAFinals presented by @YouTubeTV

🏆 Game 5 on ABC 🏆 pic.twitter.com/fHRLrI5BEL

— NBA (@NBA) June 18, 2024

Champion NBA pour la deuxième fois de sa carrière, Jrue Holiday est aussi le seul joueur de l’histoire de la Ligue à remporter à deux reprises le titre dans sa première saison avec sa nouvelle équipe. Si ça ce n’est pas la preuve ultime qu’il est un winner, on ne sait pas ce qu’il vous faut. Peut-être qu’on doit rappeler que Jrue a une nouvelle fois été sélectionné par Team USA pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, comme il y a trois ans à Tokyo où il a aidé l’équipe américaine à gagner l’or. Jrue Holiday n’a peut-être pas le nom le plus prestigieux parmi les stars NBA, mais tout le monde rêve de l’avoir dans son équipe.

Aujourd’hui, c’est Boston qui possède ce luxe. Et ce n’est pas un hasard si les Celtics sont champions NBA. Du côté de Milwaukee par contre, certains ont peut-être quelques regrets à l’heure de ces lignes…

Jrue Holiday is the only player in NBA history to win a championship in his first season with two separate franchises (min. 30 MPG in playoffs).

🏆 2020-21 with Milwaukee

🏆 2023-24 with Boston pic.twitter.com/YcbvzmEAMI

— NBA (@NBA) June 18, 2024