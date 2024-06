Du côté de Boston, il est rarement celui qui brille le plus à travers son scoring ou ses stats, mais cette nuit c’est bien Jrue Holiday qui a pris la lumière. Des deux côtés du terrain, Jrue Vacances a été sensationnel pour offrir une deuxième victoire aux Celtics dans ces Finales NBA 2024.

S’il y a bien une séquence qui résume l’impact de Jrue Holiday dans ce Game 2, c’est celle-là.

Jrue. Holiday.

Mettant la pression sur P.J. Washington pour ensuite provoquer un turnover de Luka Doncic, Jrue Holiday permet à Derrick White d’intercepter le ballon, avant de planter lui-même un 3-points crucial pour donner 11 points d’avance à Boston avec quatre minutes à jouer. Typiquement le genre d’action qui peut faire basculer un match de Finales NBA.

Mais en plus de cette séquence, c’est surtout la prestation d’ensemble de Jrue Holiday qu’on tient à souligner : 26 points, 11 rebonds, 11/14 au tir, 3 passes, 1 interception, 1 contre, 0 perte de balle. En résumé, il était PARTOUT !

Défensivement, Jrue a fait du Jrue, avec cette activité et l’impact qui le caractérisent tant. Demandez donc à Kyrie Irving ce qu’il en pense, il vous le confirmera. Mais ça ce n’est pas une surprise, car on a l’habitude de voir Holiday briller dans sa propre moitié de terrain. La vraie surprise, c’est qu’il a terminé meilleur marqueur des Celtics en scorant 26 points, son deuxième plus gros total de la saison avec Boston. Dans une soirée où Tatum et Brown ont été “limités” à 39 unités, ça a fait la différence.

26 points, 11 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre pour l’homme du match ce soir.

Monsieur Jrue Holiday.

Jrue Holiday a beaucoup profité de l’attention provoquée par Tatum et à un degré moindre Brown pour peser au scoring. Pendant que JT attirait la défense et était en mode playmaker, Holiday était le plus souvent à la conclusion. En étant placé là où il faut, en bougeant sans ballon quand il le faut. Jrue a aussi su trouver ses spots, le plus souvent en se montrant agressif vers le panier, tout ça sans oublier de planter deux banderilles de loin pendant que les C’s enchaînaient les briquasses.

C’est ainsi qu’il a terminé avec un magnifique 11/14 au tir en 41 minutes.

Jrue Holiday's complete performance in Game 2 was crucial in the Celtics taking a 2-0 series lead!

☘️ 26 PTS

☘️ 11 REB

☘️ 2 3PM

☘️ 11-14 FGM

☘️ 0 TO

Recruté par les Celtics à l’intersaison 2023 après le transfert de Damian Lillard à Milwaukee, Jrue Holiday prouve une nouvelle fois qu’il est fait pour les grands moments. Le Champion NBA 2021 avec les Bucks vient de faire basculer un nouveau match de Finales NBA à travers son impact des deux côtés du terrain. Et grâce à lui, en grande partie, les Celtics sont plus proches que jamais d’une 18e bannière.