Luka Doncic a beau y être allé de son triple-double cette nuit, cela n’a pas suffi. Après une première mi-temps de glouton (23 de ses 32 points), Luka a légèrement baissé le rythme dans la deuxième période, ce qui a coûté cher à des Mavericks dont on attendait la réaction dans ce Game 2.

Luka Doncic tonight:

32 Points

11 Rebounds

11 Assists

4 Steals

57% FG

Did all he could. pic.twitter.com/lvPznCvc0N

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 10, 2024

Offensivement, Luka Doncic continue d’être trop esseulé. Avec le double des points du deuxième meilleur scoreur des Mavs (Kyrie Irving avec 16), Luka Doncic – incertain avant le début du match à cause de son état physique – surnage dans ces Finales NBA. Lulu est celui qui a fait le plus de stats chez les Mavs en points, rebonds, passes décisives, interceptions. Et il l’aurait aussi été au niveau des contres à une unité près. Stat horrifiante : Luka a deux fois plus de 3-points réussi que l’ensemble de son équipe ce soir. Quatre fois plus que l’ensemble des autres titulaires. Effrayant !

Le niveau offensif de Luka.

J’en parlerai à mes gosses.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2024

32 points, oui c’est du lourd. 11 assists, c’est très impressionnant. C’est pas tous les jours qu’on voit 4 interceptions d’un seul joueur dans un match de Finales NBA. Les pourcentages, 12/21 aux tirs, 4/9 à 3-points, rien à dire. Cela dit, on se doit d’être un minimum critique sur le match de Luka.

8 pertes de balle, c’est énorme. Les Celtics ont joué à celui qui allait voler le plus de goûters au Slovène. 4/8 aux lancers-francs, ce n’est pas satisfaisant, et dans un match qui a été très serré sur la fin, c’est un chiffre que les Mavs pourront regretter. On aurait aussi aimé voir Doncic plus tranchant en deuxième période après sa mixtape de la première mi-temps (23 points), où il a martyrisé ses adversaires en un-contre-un. Au final, Lulu a bien un +/- négatif malgré toute sa production. On a bien senti aussi qu’en défense, c’était parfois bien bien compliqué, lui qui a souvent été visé notamment par Jayson Tatum.

Mais encore une fois, pour un joueur cabossé de partout et forcément fatigué à force de devoir porter les siens, il est loin d’être celui sur qui on pointe le doigt pour expliquer les deux premières défaites de Dallas.

Luka Doncic ce soir :

32 points – 11 rebonds – 11 passes

Y’a aussi 4 interceptions

Mais y’a aussi 8 ballons perdus

Y’a du fight et du lourd en attaque

Mais y’a aussi du tréteau en défense

Va falloir que ses copains l’aident là.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2024

Dans la défaite, Luka Doncic continue d’envoyer de la stat. Un triple-double en Finales NBA, que l’histoire ne retiendra probablement pas au vu du scénario du match. Luka Doncic va avoir besoin de plus d’aide pour gagner quatre matchs dans cette série. Bien plus d’aide.