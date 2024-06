Attendu au tournant dans ces Finales NBA 2024, Jayson Tatum connaît un début de série très discret au scoring. Cette nuit encore, il a été très maladroit au tir (6/22 au shoot). Mais dans les autres compartiments du jeu ? Il a pesé, beaucoup pesé, passant à seulement un rebond du triple-double.

Il n’a pas fallu attendre longtemps cette nuit pour voir Jayson Tatum se faire vanner sur Twitter, ses détracteurs prenant un malin plaisir à se moquer de ses pourcentages au tir et de son manque d’impact au scoring, quand Dallas était devant en début de match. Mais au fur et à mesure de la partie, le jeu all-around de JT a pris le dessus sur tout le reste, et avec lui c’est Boston qui a fini par dominer les Mavs.

18 points (6/22 au tir, 1/7 à 3-points), 9 rebonds, 12 passes, 1 interception.

La ligne de stats de Jayson Tatum ne ment pas. Oui il y a eu de la maladresse au tir, Tatum manquant de réussite à 3-points et dans ses finitions près du cercle. Mais on a surtout vu un Tatum impactant dans les autres aspects du jeu, en particulier à la création.

Agressif vers le cercle, jouant à fond les situations un-contre-un quand il se retrouvait face à du Luka Doncic ou du Dereck Lively II, JT a presque constamment mis la pression sur la défense de Dallas. Et quand vous mettez la pression sur la défense, vous créez forcément des ouvertures pour vos copains. Jrue Holiday (26 points) en a particulier profité, mais il n’était pas tout seul. Tatum a terminé avec 12 assists, en plus des décalages qu’il a provoqués et qu’on ne voit pas dans les stats.

Just look at how much offense Jayson Tatum created entirely by himself.

Special. pic.twitter.com/UpMxwWWWAH

— Celtics Junkies (@Celtics_Junkies) June 10, 2024

Alors bien sûr, on est en droit d’attendre mieux de la part de Jayson Tatum au vu du talent offensif du bonhomme. Et si Boston avait perdu ce Game 2, sans doute qu’on retiendrait plus son 6/22 au tir que ses stats dans les autres secteurs du jeu.

Mais dans le même temps, on dit souvent que les grands joueurs parviennent à peser même quand ils sont dans un “soir sans” en attaque. C’est ce que Tatum a fait cette nuit. En plus du playmaking, JT était présent au rebond, tout en se montrant très solide en défense peu importe qui il avait face à lui. On se rappelle notamment de cette séquence défensive dans les dernières minutes du quatrième quart-temps, où il provoque un turnover de Kyrie Irving en isolation.

Whatever it takes, comme on dit dans le jargon.

“Là où il a grandi, c’est dans sa capacité à prendre ce que la défense lui donne et impacter le match de différentes manières. Il a fait un excellent travail par rapport à ça.” – Son coach Joe Mazzulla après le match

Tatum ? Hyper maladroit, mais aussi superbe dans la distribution, mais aussi frustrant, mais aussi solide en défense, mais rien qui rentre de loin, mais quasi en triple double.

Une chose est sûre : à Dallas, il faudra faire mieux. Vraiment mieux.

Là ça passe, et ric-rac.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2024

Il fut un temps où Jayson Tatum sortait de son match quand le ballon ne rentrait pas dans le panier. Ce temps est définitivement révolu. Il est resté droit dans ses bottes malgré sa maladresse pour aider le collectif de Boston à prendre le dessus sur les Mavericks, et n’est désormais plus qu’à deux victoires de sa première bagouze.