Jayson Tatum et Jaylen Brown titrés, la consécration d’un projet de 7 ans

Avec le sacre des Boston Celtics, c’est le projet Jay Brothers qui est couronnée par la même occasion. 7 ans après le début de leur association, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont fait taire les critiques et décroché leur première bague ensemble.

La naissance d’un duo

Le début de l’ère des Jay Brothers remonte à 2017. Jayson Tatum vient d’être drafté par la franchise grâce au pick des Nets et il rejoint Jaylen Brown, arrivé un an plus tôt dans le Massachussetts. Sur le papier, les deux joueurs sont censés incarner l’avenir de la franchise, étant dans un premier temps derrière des joueurs cadres comme Al Horford, Gordon Hayward et surtout Kyrie Irving, censé incarner la nouvelle star de Boston.

Le destin va mettre les deux jeunes celtes devant leurs responsabilités plus vite que prévu. Gordon Hayward gravement blessé, Kyrie Irving qui finit lui aussi la saison à l’infirmerie, la hiérarchie change du côté de Boston, avec l’émergence de deux grands talents qui vont porter l’équipe jusqu’en Finales de Conférence, éliminée à cause d’un alien de l’Ohio qui ne tolère aucune révolte à l’Est (coucou LeBron).

Le décor est en place, les Jay Brothers sont nés, reste à savoir s’ils pourront conduire Boston tout en haut de la NBA.

Les années frustrantes

Une phrase qui est souvent revenue ces dernières années pour parler de Boston, c’est “bien placé, jamais gagnant”. Entre 2018 et 2023, la franchise va en effet participé à 4 finales de Conférence en 6 ans. Malheureusement, il y a toujours un obstacle qui bloque le chemin du titre. Quand ce n’est pas LeBron James, c’est Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler et le Heat ont aussi ruiné deux fois les campagnes des amoureux du trèfle. Une seule élimination au premier tour, en 2021, lorsque Jaylen Brown était blessé.

Si on parle de frustration, c’est que les Celtics sont aussi passés tout proches du titre en 2022, prenant leur revanche face au Heat. Sauf que cette fois c’est un Stephen Curry vintage et des Warriors retrouvés qui privaient Beantown d’un dix-huitième sacre.

La saison 2022-23 ajoutait une couche supplémentaire de regrets avec cette triste sortie face à une équipe du Heat pourtant amoindrie par les blessures et alors que Boston avait un Game 7 à domicile pour finir une remontada légendaire.

Beaucoup, beaucoup, beaucoup de saisons frustrantes, car terminées dans le dernier carré mais jamais au sommet.

Finale de conférence, finale de conférence, finale NBA, finale de conférence, toujours à buter sur un obstacle.

Tatum et Brown ont passé un cap, le cap de champion.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2024

Un titre pour faire taire toutes les critiques

L’histoire aurait pu s’arrêter là, d’autant que de nombreuses rumeurs annonçaient une possible séparation du duo. Jaylen Brown, notamment, était annoncé comme un possible candidat au départ après une campagne de Playoffs décevante. Perdre ne fait jamais bonne presse, encore moins quand on fait partie d’une équipe majeure comme les Boston Celtics, qui ont écrit leur histoire à coups de titres NBA.

« Ces 7 dernières années ont été de vraies montagnes russes pour moi. Tous les hauts et les bas, j’ai dû entendre toutes ces merdes que les gens ont pu dire sur moi. Mais ce soir, ça vaut le coup. » pic.twitter.com/35tUR8VbIR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2024

Brad Stevens n’a pas écouté ceux qui voulaient séparer Jayson Tatum et Jaylen Brown. Le président des opérations basket a compris qu’il fallait mieux entourer ses leaders, avec des joueurs dont le profil collerait davantage à leurs forces. Marcus Smart, Robert Williams et Malcolm Brogdon sacrifiés plus tard, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis débarquaient à Boston pour former le cinq majeur le plus flippant de la NBA.

Continuité, continuité, continuité.

Encore une leçon pour les superteams construites à la va-vite.

Boston, Denver, Golden State, Milwaukee, Toronto, San Antonio.

Sur les 10 dernières années, la continuité paie. Seuls les Lakers 2020 semblent sortir du lot.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2024

10 mois plus tard, Jayson Tatum et Jaylen Brown posaient pour la photo du sacre, non sans avoir en tête tout le chemin parcouru et les critiques subies. Pour le MVP des Finales, c’est la finalisation d’un projet de 7 ans qui en a vu de toutes les couleurs et qui arrivent à son objectif. Des propos rapportés par Conor Ryan de Boston.com.

“Nous avons vécu beaucoup de choses. Cela fait sept ans que nous jouons ensemble. Nous avons vécu beaucoup de choses, les défaites, les attentes. Les médias ont dit toutes sortes de choses : Nous ne pouvons pas jouer ensemble, nous ne gagnerons jamais.” “Nous avons tout entendu. Mais nous avons fait abstraction de tout cela et nous avons continué à avancer. J’ai confiance en lui. Il me fait confiance. Et nous l’avons fait ensemble. Arriver à ce stade et partager cette expérience avec JT est tout simplement génial, vous voyez ce que je veux dire ? C’est incroyable et ça fait du bien”. – Jaylen Brown

Source texte : Boston.com