Après cette cuisante défaite dans un Game 7 à la maison, le ciel s’obscurcit à Boston… Si on pourrait faire porter le chapeau à pas mal de noms, celui de Jaylen Brown est sûrement celui qui ressort en premier parmi les contre-performances du jour. En pleine période de négociation contractuelle, il y a de quoi se poser des questions pour Brad Stevens, le président des opérations basket des C’s.

Si on repose le contexte de ce Game 7, impossible de ne pas mentionner la cheville de Jayson Tatum qui tourne sévèrement dès la première action du match. On a vu le franchise player des C’s immédiatement diminué, ceci obligeant Jaylen Brown à endosser un maximum de responsabilités dès le début du match, pas toujours avec efficacité (3/10 au tir dans le premier quart-temps). Bien que Jaylen terminera le match en étant le meilleur scoreur de son équipe (19 points), il reste sur ce match bien crado en terme d’efficacité en shootant à 8/23 au tir pour un 1/9 à trois-points… Sans même parler de ses 8 pertes de balle et de sa sélection de tir catastrophique, il y a de quoi critiquer la star de Boston sur son apport durant… l’intégralité de ces Playoffs.

Là où se situe le vrai point de tension ? Sa situation contractuelle. En effet, étant free agent en 2024, Jaylen Brown est éligible à une grosse extension de contrat chez les Verts. Mais lorsqu’on assiste à ce genre de sortie de route – où il a sa part de responsabilité – cette prolongation a de quoi faire réfléchir Brad Stevens… Interrogé sur sa situation à Boston cet été, Jaylen a logiquement éludé la question :

“We failed. I failed and it’s hard to think about anything else right now.”

“Nous avons échoué. J’ai échoué et c’est difficile de penser à autre chose en ce moment, pour être honnête.”

En tout cas, lorsqu’on écoute l’autre superstar de Boston sur la possible prolongation de JB, c’est du vite vu :

“C’est extrêmement important. C’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue.”

Sauf que toute la question est là : Jaylen Brown est-il vraiment l’un des meilleurs joueurs de la ligue ? Rappelons que l’ailier de Boston a fini dans la seconde All-NBA Team cette saison mais mérite-t-il réellement ce statut ? En tout cas et sorti de ces interrogations bien à chaud bien hâtives, bien que son talent offensif soit indéniable… cette nouvelle élimination en Playoffs est un doute supplémentaire sur son association avec Jayson Tatum. Les deux joueurs sont-ils optimisés lorsqu’ils jouent sur le même parquet ? En tout cas, les deux stars ont des profils relativement similaires… Boston gagnerait peut-être à changer ses fondations en favorisant un profil de joueur plus créateur qui génèrerait davantage de décalages pour cette attaque collective des C’s, puisque Jaylen Brown, par exemple, est capable de mettre des gros tirs mais pas d’en créer pour les copains.

Une fois ça mis sur la table, les stylos pourront trembler si prolongation il y a. Avec un premier contrat max pour Jayson Tatum, est-ce que les Celtics ne se tireraient pas une balle dans le pied à griller une partie de leur cap pour Jaylen ? Sont-ils “obligés” de s’aligner par rapport à leur situation sportive actuelle ? Ou alors doivent-ils tenter le pari d’un trade lorsque la cote de l’ailier bostonien est sûrement à l’apogée de sa carrière…?

Pas mal de questions autour du cas épineux de Jaylen Brown mais une chose est sûre, on peut faire confiance à Brad Stevens. Le front office prendra-t-il le risque de séparer le binôme de sa superstar ?