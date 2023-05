Il y a un an jour pour jour, le Heat tombait face aux Celtics lors d’un Game 7 de Finales de Conférence. Jimmy Butler avait alors promis des jours meilleurs, annonçant sans trembler une qualification pour les Finales NBA de la saison suivante. Nous sommes aujourd’hui le 30 mai 2023 et on peut dire que la promesse a été tenue.

“L’an prochain, on aura ce qu’il faut. On sera exactement dans la même position, et cette fois on finira le boulot.”

Certains joueurs font des grandes annonces sans forcément assurer derrière. Et puis il y a ceux – beaucoup plus rares – qui prédisent l’avenir en assumant leurs propos par des actes. Jimmy Butler fait partie de la deuxième catégorie.

La taille du flex. Incroyable. pic.twitter.com/uruT0nkqid

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 30, 2023

Ne doutant jamais de ses propres capacités ni du potentiel de son équipe, Jimmy Butler a plusieurs fois annoncé ce qu’il vient tout juste de se passer. Le Miami Heat est qualifié pour les Finales NBA 2023 après avoir éliminé les Celtics en sept matchs, et pour couronner le tout Jimmy a été élu MVP des Finales de Conférence Est.

Le flex est énorme.

En conférence de presse d’après-match cette nuit, le coach de Miami Erik Spoelstra a encore une fois souligné le leadership de Butler, et surtout sa capacité à donner de la confiance à l’ensemble du groupe floridien. Malgré une saison régulière difficile, malgré des pronos constamment en sa défaveur, malgré la folle remontada des Celtics dans cette finale de conf’, le Heat n’a pas flanché. Et Jimmy est l’une des principales raisons de cette solidité mentale exceptionnelle qui caractérise peut-être plus que jamais la franchise de Miami.

May 29, 2022: Miami Heat lose Game 7 of the ECF in Boston after a Jimmy Butler missed three

After the game, Jimmy Butler said:“We’re gonna be right back in this same situation, and we’re gonna get it done.”

May 29, 2023, one year later: Miami Heat win Game 7 of the ECF in… pic.twitter.com/HyXPDEGYUB

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) May 30, 2023

Encore une fois, le Heat ne partira pas favori face aux Denver Nuggets en Finales NBA. Mais ça la bande de Jimmy Butler s’en tape royalement. Tout ce qui compte pour les Floridiens, c’est la story qu’ils se racontent dans leur tête. Et dans leur tête, ils avaient prévu une qualification en Finales NBA depuis un an.

Alors ce n’est pas maintenant qu’on va arrêter de croire en Jimmy Butler…