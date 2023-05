Jimmy Butler élu MVP des Finales de Conférence Est 2023 !

Depuis la saison dernière, la NBA récompense le meilleur joueur des Finales de Conférence par un trophée. Mais contrairement à l’année dernière, ce n’est pas Jayson Tatum qui a remporté le gros lot puisque ses Celtics ont perdu face au Heat lors du Game 7 de cette nuit. Mesdames et messieurs, Jimmy Butler est le MVP des Finales de Conférence Est 2023.

24,7 points, 7,6 rebonds, 6,1 passes, 2,6 interceptions de moyenne sur la série. 28 pions, 7 rebonds, 6 assists et 3 steals dans le Game 7 de cette nuit à Boston.

Jimmy Butler n’a pas volé son titre de MVP, même si pour certains Caleb Martin méritait plus au vu de sa série aussi belle qu’inattendue et de sa magnifique perf’ cette nuit. Le résultat des votes (5-4 pour Jimmy) prouve d’ailleurs que c’était kif-kif entre les deux mais en fin de compte, Butler est logiquement élu MVP, lui qui représente le leader d’un groupe autant à travers ses prestations sur le parquet que dans les chiffres.

🗣️Take us there, 22. Lead us!

Congrats on winning the Larry Bird Eastern Conference Finals MVP, Jimmy! pic.twitter.com/kvYlG9ULln

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 30, 2023

Pour la deuxième fois en quatre ans, Jimmy Buckets est la première raison qui explique pourquoi le Heat aura l’honneur de disputer les Finales NBA. Il a démarré ses Playoffs sur une autre planète en envoyant la meilleure équipe de saison régulière en vacances (coucou les Bucks), il a enchaîné derrière malgré une cheville douloureuse et désormais, alors que la planète NBA s’attendait à voir Boston réaliser le premier come-back de l’histoire après un déficit de 3-0, il soulève le Larry Bird Trophy sur le parquet du TD Garden avec l’opportunité de remporter sa première bague de champion.

“Mes coéquipiers me donnent tellement de confiance pour juste jouer à un haut niveau, je suis très reconnaissant de les avoir, et ils sont la raison pour laquelle nous gagnons des matchs.”

Toujours le premier à mettre en avant ses coéquipiers, Jimmy Butler sait que lui et son équipe viennent de réaliser quelque chose de grand. Ce n’est en effet que la deuxième fois dans l’histoire qu’un seed #8 atteint les Finales NBA. Mais Jimmy ne veut pas s’arrêter là, surtout pas. Il y a le titre ultime à aller chercher, et un MVP des Finales par la même occasion.

Eastern Conference Finals MVP Jimmy Butler receives the Larry Bird Trophy 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV begin Thursday, June 1st:

MIA/DEN Game 1 at 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/oZKoTTCZb4

— NBA (@NBA) May 30, 2023