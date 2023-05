Il a 34 ans, bientôt 35, il joue de moins en moins lors de ces Playoffs, mais Kevin Love est toujours là et vient de valider une perf assez notable en terme de réussite collective. Cinq campagnes de Playoffs en carrière, cinq Finales NBA, l’Amour reçu cinq sur cinq en avril, mai et juin.

Si Caleb Martin a pris le relai sur la série face aux Celtics, à tel point d’ailleurs qu’il est passé à trois lay-ups d’être élu MVP de la série, c’est bien Kevin Love qui avait participé depuis son poste 4 à lancer la campagne de Playoffs du Heat. 22 minutes par match lors du premier tour face aux Bucks, un peu plus de 20 en demi contre les Knicks et seulement 12 face à Boston, choix de coach payant puisque Miami est ce matin en Finales NBA.

Les Finales NBA parlons-en, et parlons donc de Kevin Love et de cette stat assez folle : à chaque fois que l’intérieur aux doigts de fée a joué les Playoffs… son équipe a joué les NBA Finals.

2015, 2016, 2017 et 2018 avec Cleveland, puis 2023 avec le Heat, Kevinou reçu cinq sur cinq et avec une bague glanée en 2016 au passage. La suite heureuse d’un début de carrière passé à enchainer les doubles-doubles de mammouth… mais coincé dans l’enfer de la lose, à Minneapolis, et après quatre saisons à avoir tenté de faire le joint entre les anciens Cavs et les nouveaux Cavs, voici que Kev va goûter à nouveau aux Finales.

A Kevin Love dans le dico de la NBA on peut donc désormais y lire “antonyme de Chris Paul”, puisque l’on rappelle que Chris Paul c’est exactement 15 campagnes de Playoffs pour… une Finale en 2021, ratio un poil plus faible. Une punchline totalement gratuite et qui n’a pas lieu d’être, on vous laisse appeler la police du trashtalking et nous on va donc plutôt féliciter le roi du touchdown pour la quasi perfection de son palmarès une fois le printemps venu.