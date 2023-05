Les notes de Celtics – Heat (Game 7) : spoiler, Jaylen Brown a été NUL

Game 7 oblige, on était obligé de vous proposer les notes du match entre Celtics et Heat. Ça va être sucré du côté du Heat, salé pour les Celtics, normal ils ont tâché leur slip en mondovision. Allez, la performance de chaque joueur passée au crible, c’est maintenant !

On attendait ce Game 7 avec énormément d’impatience. Car en cas de victoire, Miami prend sa place en Finales NBA, contre tous les pronostics. Et que Boston pouvait tout simplement écrire l’histoire des Playoffs et de la ligue. Ce qu’il en a été ? Une masterchiasse des C’s. Le Heat géré la rencontre comme un patron de mafia, derrière des matchs cruciaux de Caleb Martin et Jimmy Butler. Le Heat s’offre la deuxième finale de sa décennie, les Celtics s’offrent un aller simple pour Cancun !

Ah oui, pour le résumé un peu plus sérieux, c’est par ici.

# Boston Celtics

Jayson Tatum (4,5) : Une cheville ruinée au début du match… et un non-match depuis. Et sans doute l’un des plus gros what if de l’histoire récente des C’s. Que se serait-il passé s’il n’avait pas subi cette douleur pendant tout le reste du match ? Personne ne le sait, toujours est-il que son match a été très médiocre après ce terrible incident. Peut-on lui en vouloir ? Le coeur des fans de Boston dit sans doute oui à l’heure actuelle, mais la pensée dira non demain.

Jaylen Brown (3) : Lui n’a pas de pépin physique pour expliquer son mauvais match. Aux portes du double-double points – balles perdues, JB nous surtout a présenté une performance aux portes du claqué au sol, quand on connaît l’enjeu. Pire, il a aussi fait plonger son équipe, en ratant nombre de tirs pour relancer les siens. Son dernier match sous le maillot de Boston ? Peut-être, peut-être pas. La seule certitude ? Ça va cogiter fort avant de pioncer.

Derrick White (5,5) : Allez, on donne au dessus de la moyenne pour Derrick. Car il a collé ses points, car il a fait son job dans ce match d’un point de vue statistique. Il a permis aux Celtics de rêver, mais ne leur a pas permis de se qualifier, malgré un match loin d’être mauvais. La frustration est sans doute présente, mais les regrets – tout du moins d’un point de vue individuel – n’ont pas tellement leur place.

Al Horford (3) : 8 points, 8 rebonds, 34 minutes. On a retrouvé le Al Horford de l’EPHAD, celui qui pond des lignes statistiques gastriques, mais plus sérieusement logiques pour un joueur de son âge. Ce match vient teindre un peu sa deuxième partie de série, fantastique. Maintenant, direction le repos.

Marcus Smart (3) : Aux abonnés absents ce soir, le chien de garde s’est transformé en petit teckel bien mignon.

Robert Williams III (4) : 14 minutes, 4/5 au tir. Le job est rempli, plus ou moins.

Grant Williams (1) : 16 minutes, 3 points. Besoin d’en dire plus ?

Malcolm Brodgon (2) : Entré pour la forme, pas meilleur que les autres, mais le contexte est là.

Payton Pritchard, Mike Muscala, Luke Cornet, Sam Hauser : Les remplaçants, qui devaient rentrer en cas de joie immense ou de déception monstre. On ne notera pas, plutôt normal. Eux aussi ont apporté cette saison. On les remercie et leur souhaite de bonnes vacances.

# Miami Heat

Jimmy Butler (8) : Match de patron. Il a été de ceux qui ont permis de créer l’écart décisif en début de partie, il jouera en récompense une nouvelle Finale NBA. Et c’est bien mérité. Sa série lui a permis d’être nommé MVP de la finale de Conférence. Moins mérité, mais ça reste une décision audible.

Caleb Martin (9) : Une grosse note pour récompenser son match à nouveau énorme, et plus globalement sa série dans son ensemble. Il aura tout changé pour le Heat, notamment en début de confrontation. Il faudra réitérer l’exploit face aux Nuggets, une autre paire de manches désormais. Du 3-points, des bons plays défensifs. Un pur facteur X ! Il a failli – à un vote près – récupérer le titre de MVP de la finale de Conf. Et ça aurait été une fantastique récompense.

Bam Adebayo (7) : Du hustle, de la défense, des points. Tout ce qu’on attendait de lui, avec la bonne attitude ce soir, notamment au rebond. Pour quelqu’un qui n’a pas toujours répondu du mieux possible au défi de ces Playoffs, il a parfaitement géré son match. Note méritée.

Gabe Vincent (6) : Un match pas tellement tonitruant, mais une vraie attitude de truand pour terminer collectivement les Celtics. On aime fort.

Max Strus (6) : Bah voilà, son ancienne équipe qui ne l’avait pas gardé quelques années en arrière s’est faite éliminer par Strus et les siens. Une revanche bientôt adaptée au cinéma, si quelque veut du scénario dramatique avec un joli happy ending.

Kyle Lowry (5,5) : Le minimum syndical, mais ça passe. Son rôle sera déterminant en Finales, surtout côté expérience. Il faudra répondre présent.

Duncan Robinson (6,5) : 20 minutes, 10 points. Et 4/6 au tir. Un bon petit match, qui rattrape à coup sûr la déception immense du garçon au Game 6, qui avait raté deux tirs cruciaux en fin de rencontre.

Haywood Highsmith (5) : 9 minutes pour participer à la fête. Ça mérite bien la moyenne.