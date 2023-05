Si vous avez vécu avec nous, en live, ce Game 7 entre les Celtics et le Heat, vous aurez pu constater que les joueurs de Joe Mazzulla se sont laissés prendre au petit jeu de l’ASMR jusque sur le parquet. Pour les autres ? On vous laisse déguster le replay, au moins vous ne réveillerez pas la voisine sur les gros tirs de Jayson Tatum.

48 minutes de jeu et au moins 42 gérées de main de maître par les visiteurs floridiens. Cette nuit il n’y a quasiment pas eu de match, mais ça ne nous a pas empêché d’être présent, avec vous, pour assister à la – nouvelle – qualification du Heat pour une Finale NBA. Les hurlements ne sont plus ce qu’ils sont, la faute à cette voisine que nous renommerons amicalement Clotilde et qui voudrait juste dormir sereinement les soirs de semaine, mais les lives toujours assurés, en présence de milliers de zinzins prêts à taper de grandes nuits blanches pour voir un sosie mal dégrossi d’Evan Fournier claquer des perfs à 30 pions dans un Game 7.

2h, 40 minutes, 47 secondes. Voilà le temps qu’il vous faudra aujourd’hui pour bien prendre conscience de la daube chiée cette nuit par les Celtics, au pire des moments. Envoyez le replay du live, et dîtes pas merci ça fait plaisir.