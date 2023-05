Le rideau se referme sur ces finales de Conférence. Alors que deux sweeps se dessinaient il y a une semaine, les Celtics et le Heat ont fait durer le plaisir pour nous obliger à creuser toujours plus loin dans leur effectif afin de remplir nos decks en TrashTalk Fantasy League. Petit résumé du tour écoulé.

# Les tauliers des finales de Conférence TTFL

Le podium des finales de Conférence

Un peu moins de 48 poins de moyenne pour le meilleur joueur des finales de Conférence. Ce qui doit correspondre peu ou prou au total de points de certains membres de notre équipe sur cette même période.

Le podium individuel

Une minute de silence pour Nico de TrashTalk qui est désormais loin des patrons après un petit séjour sur le podium. Bravo par contre aux monstres qui caracolent en tête.

Le podium par équipe

Même pas 100 points d’écart entre le premier et le troisième ? Ca va être très chaud pour le titre par équipe.

# Les best picks du deuxième tour des Playoffs

En italique, les joueurs éliminés.

Mardi 16 mai : Nikola Jokic – 82 points (1,5% des picks)

Mercredi 17 mai : Jimmy Butler – 57 points (3,1% des picks)

Jeudi 18 mai : Jamal Murray – 57 points (2,3% des picks)

Vendredi 19 mai : Jayson Tatum – 56 points (1,1% des picks)

Samedi 20 mai : Anthony Davis – 56 points (27,4% des picks)

Dimanche 21 mai : Gabe Vincent – 46 points (2,1% des picks)

: Gabe Vincent – 46 points (2,1% des picks) Lundi 22 mai : LeBron James – 71 points (34,2% des picks)

Mardi 23 mai : Jayson Tatum – 54 points (22,7% des picks)

Mercredi 24 mai : pas de match

Jeudi 25 mai : Marcus Smart et Derrick White – 39 points (14,2% et 21,2% des picks)

Vendredi 26 mai : pas de match

Samedi 27 mai : Jayson Tatum – 49 points (0,3% des picks)

Dimanche 28 mai : pas de match

Lundi 29 mai : Caleb Martin – 47 points (20% des picks)

# Les carottes des finales de Conférence

D’Angelo Russell 4 points – Game 1 (18,6% des picks) puis -3 points – Game 3 (9% des picks)

Ice in my deck.

Dennis Schroder 2 points – Game 2 (6,9% des picks) puis 3 points – Game 3 (4,2% des picks)

Solides les meneurs chez les Lakers.

Kyle Lowry -2 points – Game 2 (11,5% des picks)

Celle-ci fait bien mal, le score négatif qui brise des vies.

Malcolm Brogdon -6 points – Game 3 (16,1% des picks) puis -4 points – Game 5 (6% des picks) puis DNP – Game 6 (2,5% des picks) puis -4 – Game 7 (0,7% des picks)

On poursuit dans le négatif chez les meneurs. Et ça commence à faire beaucoup. À sa décharge, Brogdon a joué blessé au point d’être mis au repos lors du game 6. Mai ça fait quand même un quart de la TTFL qui a fait au mieux 0 avec lui…

Duncan Robinson -5 points – Game 4 (0,7% des picks)

Quand un joueur comme Duncan Robinson prend un coup de chaud, c’est toujours risqué de miser sur lui le match d’après.

Grant Williams -2 points – Game 6 (7,6% des picks)

En temps normal, on s’en fout de voir Grant Williams à -2. Mais en Playoffs alors que les séries durent et que les premiums sont déjà partis depuis longtemps, on se retrouve avec un paquet de joueurs TTFL qui misent sur les miettes qu’il reste. Et ça peut piquer.

# Les bons coups des finales de Conférence

Austin Reaves 38 points – Game 1 (22,3% des picks) puis 43 points – Game 3 (13,9% des picks)

Austin Reaves était la bonne pioche de ce premier match des finales de Conférence. Mais comme près d’un quart des joueurs de TrashTalk Fantasy League avait pensé à lui, pas sûr que cela fasse une grosse différence. Et finalement, il a fait mieux lors du Game 3 avec moins de monde sur le coup.

Rui Hachimura 34 points – Game 2 (18,3% des picks)

On reprend le texte sur Reaves, on change juste le blaze, le match et quelques chiffres. Et l’impression reste la même.

Caleb Martin 35 points – Game 2 (8,6% des picks) puis 41 points – Game 6 (9,5%) puis 47 points – Game 7 (20% des picks)

Y a pas à dire, les Playoffs en TrashTalk Fantasy League c’est de la balle : voir 8,6% des joueurs réussir à faire 35 avec un gars qui a dépassé la barre des trente unités seulement 16 fois ou cours des 100 derniers matchs, c’est le jeu qu’on aime. Le pire ? C’est qu’ils auraient mieux fait d’attendre car il a posé 41 quatre matchs plus tard. Avant de boucler en beauté en étant best pick lors du Game 7 avec 47 points.

Gabe Vincent 35 points – Game 3 (2,1% des picks)

Gabe Vincent best pick lors d’une rencontre disputée par Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jimmy Butler et Bam Adebayo ? Mais quel jeu…

Duncan Robinson 37 points – Game 5 (1% des picks)

36, -5, 37 : voilà la série en cours pour Duncan Robinson. Un peu tendu comme choix.

Allez, on vous laisse réfléchir à qui poser au sein du Heat pour les Finales NBA. Car si les Jokic et Murray sont encore à disposition pour de nombreux joueurs vu que les Nuggets n’ont pas trainé, on imagine que beaucoup vont devoir se contenter de Kyle Lowry ou de prier sur un retour rapide et en forme de Tyler Herro.