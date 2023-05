La fin de la saison est proche. Que ce soit pour la NBA ou pour les drogués de la Trashtalk Fantasy League, le marathon débuté en octobre dernier va bientôt livrer son verdict. Alors pour pimenter les derniers instants de la TTFL avant une pause bien méritée, quoi de mieux qu’une petite ligue maison avec quelques lots à gagner ? Alors, qui repartira avec le trophée de MVP des Finales TrashTalk Fantasy League ?

Le moment fatidique approche… oui, d’ici quelques jours, vous allez devoir vous passer de TTFL pendant quelques mois. Un sevrage difficile, mais nécessaire pour retrouver un peu de sommeil et des réveils moins tendus. Mais en attendant cette pause salvatrice pour votre vie sociale, il reste un dernier coup de collier à mettre. Et oui, pour ne pas vous laisser partir en vacances sans quelques dernières émotions, la TrashTalk Fantasy League bascule en mode Finals.

Concrètement, c’est quoi cette Ligue TTFL Finals ? Et bien tout simplement l’occasion de montrer pour la dernière fois de la saison que vous avez le nez creux en réalisant le meilleur score sur la durée des Finales NBA. Peu importe votre niveau sur les semaines précédentes, ce qui compte c’est de voir si vous êtes capables d’assurer au mieux sur les 4 à 7 rencontres qui arrivent. On ne vous cache pas qu’avoir Nikola Jokic et Jimmy Butler encore disponibles dans vos decks pourrait servir, mais peut-être qu’un Aaron Gordon à 45 ou un Kyle Lowry à 38 vont vous sauver la mise. Enfin s’il vous reste un joueur du Heat…

Pour participer, rien de plus simple :

On se connecte à la TrashTalk Fantasy League avec son compte ici (ou on en crée un)

Dans le menu, on va dans “LES LIGUES”

On clique sur “Ajouter / voir les ligues”

On clique sur la Ligue “TTFL Finals”

On s’inscrit à la Ligue

On fait confiance à son nez creux

On enchaîne les bons picks pendant la durée des Finales NBA

# Les dates à retenir

Inscriptions ouvertes : à partir de mardi 30 mai

Début de la Ligue : à partir du jeudi 1er juin (date du début des Finales NBA)

Fin de la Ligue : quand le champion NBA sera connu

# Les lots à gagner*

Place 1 : 1 hoodie au choix + 1 t-shirt au choix + 1 casquette au choix sur le Shop TrashTalk

: 1 hoodie au choix + 1 t-shirt au choix + 1 casquette au choix sur le Shop TrashTalk Places 2 et 3 : 1 t-shirt au choix + 1 casquette au choix sur le Shop TrashTalk

: 1 t-shirt au choix + 1 casquette au choix sur le Shop TrashTalk Places 4 et 5 : 1 casquette au choix sur le Shop TrashTalk

Plus de temps à perdre, foncez dès maintenant vous inscrire à la Ligue TTFL Finals et dominez ces derniers jours de compétition en TrashTalk Fantasy League !

* En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué entre les ex-aequo pour définir l’attribution des lots.