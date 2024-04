Le dernier trophée de joueur du mois TTFL de la saison 2023-24 vient de tomber. Avec 3 petits points d’avance sur le suivant (1466 à 1463), PhilipSimmons boucle mars avec une moyenne de 47,29 en TrashTalk Fantasy League. Petite présentation.

Tu es le meilleur joueur de TTFL du mois de mars. Tes premières impressions ?

Salut Trashtalk ! Merci, ça fait plaisir, ça récompense un mois solide, mais j’avoue que le 1er avril au réveil en voyant le petit score de Sabonis et les grosses perfs à côté, j’ai eu quelques sueurs froides, le temps daller vérifier les scores de mes concurrents directs ..

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Je m’appelle Simon, 33 ans, je vis sur Orléans et je bosse dans le football professionnel (dans la VAR en Ligue 1 plus précisément) donc sur le papier, plutôt connaisseur de football que de basket !

Ça fait 7 saisons maintenant que je joue à la TTFL, et pour l’anecdote, en commençant, j’avais une méconnaissance totale de la NBA. Maintenant, après 7 ans de TTFL, c’est quand même un peu mieux (merci à vous pour ça !), sans pour autant regarder un seul match je dois l’avouer, je reste un adepte des stats pures !

Niveau palmarès, en 2020 je finis top 50, mon meilleur résultat jusqu’au présent, puis deux années moyennes, et le retour au top cette saison !

Je vois que tu joues aussi en équipe, Girafes qui semble moins efficace que toi mais toujours plus que l’équipe TrashTalk. Tu peux nous parler de cette équipe ?

On est une équipes de potes originaires pour la plupart du même coin, tous sont fans et pour une bonne partie fins connaisseurs de basket, donc autant vous dire que ça les rend dinguo que je les domine autant (3e bague en 7 saisons dans notre classement interne) !

On a remporté la Ligue 3 en 2021 mais depuis, on marque un peu le pas, je crois que j’ai tellement écrasé la concurrence que mentalement certains de mes coéquipiers sont brisés. D’autant plus qu’on est une équipe où les croyances sont très fortes (la “Curse” est régulièrement invoquée lors d’une série de carottes, ou bien la “Luck” quand je pick un Collins à 40+). On a également 2 coutumes : une cagnotte pour pimenter un peu la compétition avec des amendes pour chaque DNP et l’interdiction d’invoquer un ours (= l’interdiction d’annoncer que quelque chose de positif va se produire, par exemple Giannis va faire best pick ce soir, au risque de porter la poisse), même si cette dernière n’est que très rarement respectée. En tout cas, chaque saison on vise la Ligue 1, et chaque saison on échoue, mais on continuera à y croire !

Avec cette prestation, quelles sont tes ambitions sur le reste de la saison ?

Honnêtement, vu mon classement actuel [NDL : 12è au moment de ces lignes], je vise le top 10 général, et la victoire en fanbase, en région et sur la période Dernier virage ! La concurrence est forte, il y a des cadors, mais c’est jouable, il faudra être le plus stratégique.

Et d’un point de vue collectif, quel est l’objectif de votre équipe ?

Même si on est déçu de notre classement général par rapport aux objectifs initiaux, on va remobiliser les troupes pour viser la victoire finale dans les PO de notre ligue !

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ?

Je retiendrais surtout le season high de DeRozan (74) et de Butler (64) qui m’ont mis très bien.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

J’ai quand même pris 2 carottes (Harden 16 et Brunson 21), mais globalement c’était un mois presque parfait, avec quasi que du 40+, une belle régularité et des picks bien sentis (Collins 41 ou Green 69 par exemple).

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Consultez les stats du Lab, c’est la base, ne faites pas dans le sentimental (les revenge games de Harden ça n’existe pas), si vous avez un doute pour un pick ou pas d’inspiration, n’hésitez pas à surfer sur votre collègue plus en réussite et surtout ne pickez jamais Maxey (sauf si vous faites dans la carotte râpée)

Merci à toi et bonne continuation !