Un des premiers inscrits à la Draft 2024 à venir, c’est le Français Noah Penda. Joueur polyvalent et super athlétique, voilà un profil sur lequel les équipes NBA devraient jeter un œil avant le mois de juin.

Annoncé hier par Jon Chepkevich de DraftExpress, Noah Penda (à ne pas confondre avec Loïs Openda, le 9 de Leipzig) a envoyé sa candidature pour faire partie des draftés de la promo 2024. Joueur clé du club de Vichy-Clermont qui vise le titre en Pro B, vice-champion du monde avec les moins de 19 ans l’été dernier, c’est un élément particulier qui vient grossir les rangs des inscrits à la Draft de 2024. Deuxième plus gros temps de jeu en sortie de banc au sein de l’équipe de Vichy-Clermont actuel second de Pro B, Noah Penda est un homme à tout faire, un véritable couteau-suisse pour son équipe. C’est sa deuxième saison en Auvergne, après deux années à l’INSEP, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il l’exploite à fond.

Noah Penda has submitted 2024 NBA Draft early entrant paperwork, I’m told.

The strong-framed, high-feel 2005-born 6’8” French forward serves as Vichy’s super sixth man (2nd in minutes) in Pro B.

Unorthodox player who meaningfully contributes to winning on both ends. pic.twitter.com/W17c32hC7H

— Jon Chepkevich (@JonChep) April 2, 2024

Sur une période de 26 matchs, il propose 9,5 points, 5,9 rebonds, 1,8 passe, 1,2 interception, 0,8 contre et 1,3 ballon perdu par match, en presque 23 minutes de moyenne. Les pourcentages ? 50,8% au global, 27,8% à 3-points et 77,2% aux lancers. Presqu’à 2,06m d’après certaines sources, il a de l’expérience sur les postes d’arrière, d’ailier et peut dépanner en ailier-fort. Pas encore fiable de loin, Noah Penda peut quand même compter sur un arsenal offensif plus développé que la moyenne. Puissant dos au panier, il détient déjà un spin move efficace, et s’est montré redoutable en contre-attaque cette saison. Surtout, c’est l’énergie qu’il apporte à son équipe en défense qui semble le plus intéressant. Hyperactif quand son équipe n’a pas le ballon, c’est un joueur qui contribue beaucoup à faire des actions décisives pour les siens, le genre qui rapportent une victoire à la fin.

Voilà pour les présentations. Noah Penda, c’est un joueur qui a les qualités physiques et la capacité à se fondre dans un collectif gagnant pour l’amener au niveau supérieur. Parmi les inscrits de la prochaine Draft, on va garder un œil, voire les deux sur l’espoir français. Qui sait ce qui pourrait se passer en début de second tour au Barclays Center, le 27 juin ?