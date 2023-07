On y aura cru. On y aura cru pendant 44 minutes à peu près. Puis l’Espagne… même pas besoin de finir cette phrase. De 7 à 77 ans la Roja aime tabasser la France sur les parquets, ce soir c’est donc chez les U19, et cette fois-ci c’est fort dommage car il y avait vraiment la place.

Les stats de cette finale de Coupe du Monde c’est juste ici

Ils avaient pris le match par le bon bout. Comme en poule avaient tenu au premier quart, mais pas comme en poule ils ont serré la vis au deuxième, nous offrant de ce fait un spectacle assez cheum mais, au moins, la France gardait le cap. Les héros du jour ? Melviin Ajinca, une fois de plus, toute papatte gauche dehors et auteur d’une bonne dizaine de pions en première mi-temps et pareil en seconde. Puis ce monstre gentil de Zaccharie Perrin, exceptionnel sous le cercle et qui finira le match avec 14 points et 20 rebonds mais qui le finira un peu trop tôt, on va y revenir.

Deux leaders et tout autour ça s’organise, pour contrer les Jordi Rodriguez et autres Isan Almansa, les fers de lance de la jeune Roja. Noah Penda est en galère totale en première mi-temps mais Lamine Kébé le relance en deuxième pour un résultat très positif, Alexandre Bouzidi parvient, parfois, à se défaire de la tenaille espagnole, Alex Sarr envoie du bois, même Lucas Fisher s’y met et on sent alors les Bleus largement capables de créer l’exploit.

Mais une fois de plus, la défaite face à l’Espagne.

Pourquoi donc les Bleuets ont perdu ce match ? Un chiffre qui fait très très mal : 28 ballons perdus. L’Espagne ? 7. Un délire. Des meneurs sous pression en permanence (7 TO pour Bouzidi, 6 pour Parmentelot, 5 pour Risacher), Risacher d’ailleurs à créditer d’un match énorme en défense mais cata en attaque. Puis cette fin de match lors de laquelle on sent qu’il y a la place, mais après la sortie pour 5 fautes de Zaccharie Perrin les Espagnols accélèrent encore un peu plus et arrachent une prolongation qui n’augure alors rien de bon pour nos Français.

Une planche et quelques désillusions plus tard les gamins n’ont plus que les yeux pour pleurer, nous aussi, conscients que nous sommes qu’une fois de plus l’Espagne a terrassé la France tactiquement, et très honnêtement c’est chiant, à la longue c’est chiant. Ça n’enlèvera rien au parcours des Bleuets hein, vainqueurs autoritaires de la Serbie en quarts et historiques de Team USA en demi, ça n’enlèvera rien à la belle tribune offert à quelques futurs cracks, mais l’issue est frustrante, une fois de plus.