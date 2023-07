Tout le monde attendait des nouvelles de Cody Zeller récemment (c’est faux), eh bien en voici (c’est vrai). L’ancien pivot du Heat s’est engagé pour une saison et 3,1 millions de dollars chez les Pelicans.

Très décevant lors des dernières Finales NBA, où sa présence sur le parquet coïncidait généralement avec un passage à vide de son équipe, Cody Zeller n’a pas été retenu par ses dirigeants du fait de l’arrivée de Thomas Bryant à Miami, et de son niveau abyssal pendant les Playoffs, digne d’un gars qu’on applaudit quand il ne se dribble pas sur le pied ou à qui on dit “bien joué” quand il réussit une passe. Zeller de partir comme on dit dans le jargon et c’est finalement à la Nouvelle Orleans que le (pas si) divin chauve (que ça) pose ses valises, pour combler les départs de Jaxson Hayes aux Lakers et de Willy Hernangomez, pas conservé par les Pels.

Free agent center Cody Zeller has agreed to a one-year, $3.1 million deal with the New Orleans Pelicans, his agent Sam Goldfeder of @excelbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2023

Perdre Jaxson Hayes et Willy Hernangomez pour le remplacer par Cody Zeller peut sembler être un downgrade pour la franchise. Néanmoins, ce dernier peut tout de même rendre de fiers services dans la peinture. Joueur qui n’a jamais un mot plus haut que l’autre et qui peut s’occuper de faire le sale boulot, l’intérieur de 30 ans a une belle carte à jouer en relais de Jonas Valanciunas (pour l’instant). Si la marche des Finales NBA était probablement trop haute pour lui, les ambitions finales, le niveau global du roster et l’exposition médiatique des Flamants Roses ne devrait pas être la même qu’à South Beach. Cody Zeller sera peut-être plus tranquille et libéré pour performer, en toute discrétion. C’est en tout cas tout ce qu’on lui souhaite.

Source texte : Adrian Wojnarowksi