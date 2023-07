Thomas Bryant arrive au Heat pour 2 ans et 5,4 millions de dollars

On parle beaucoup du Heat aujourd’hui avec la demande de transfert de Damian Lillard, mais Miami a également avancé sur un dossier important : la profondeur de banc derrière le pivot Bam Adebayo. Ce samedi, le Heat a effectivement signé Thomas Bryant.

Deux ans au salaire minimum, à savoir 5,4 millions de dollars, c’est le deal que vient de signer Bryant avec le Heat. Deal qui comprend également une player option sur la deuxième année si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Free agent Thomas Bryant has agreed on a two-year, $5.4 million deal with the Miami Heat, his agents Mark Bartelstein and Zach Kurtin of @PrioritySports tell ESPN. Player option on second year.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Le Heat recherchait un pivot, Thomas Bryant recherchait un nouveau point de chute, hop l’accord est conclu.

En recrutant l’intérieur de 2m08 pour 112 kilos, Miami ajoute de la viande dans la raquette, ce qui n’est pas du luxe quand on sait que le coach Erik Spoelstra a dû envoyer… Cody Zeller sur le parquet lors des Finales NBA face aux Nuggets de Nikola Jokic. Bryant vient justement de Denver, où il n’a pratiquement pas vu le terrain depuis son transfert des Lakers en février 2023.

Mais s’il a chauffé le banc chez les champions 2023, Thomas Bryant a montré durant son passage à Los Angeles (et avant sa grosse blessure au genou en 2021, chez les Wizards) qu’il pouvait être productif. En 41 matchs sous la tunique Purple & Gold cette saison, le pivot de 26 ans a tourné à 12,1 points et 6,8 rebonds de moyenne en 21,4 minutes, le tout à plus de 65% au tir et même 44% de réussite à 3-points sur un échantillon limité (22/50). De quoi convaincre Miami, qui compte laisser filer le jeune Omer Yurtseven et possiblement Cody Zeller (deux agents libres).

__________

Source texte : ESPN