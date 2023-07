Cela faisait partie de tout le pataquès lié à son arrivée à San Antonio : la signature de son premier contrat avec les Spurs. C’est désormais chose faite, Victor Wembanyama est un Éperon, phrase bizarre mais phrase réelle !

55 millions sur 4 ans, avec les deux première saisons garanties et des Team Options sur les deux suivantes. Le sort habituel réservé à un first pick de Draft, l’explosion des salaires prise en compte évidemment. La signature la plus importante de sa jeune carrière, un coup de griffe qui en appellera d’autres, et donc le top départ – concret – d’une incroyable aventure au Texas.

C’est fait !

Victor signe son contrat pour 55 M/4 ans dont voici les détails

2023/24 – 12.1 M

2024/25 – 12.8 M

2025/26 – 13.4 M (TO) et possibilité de prolonger à la fin de la saison

2026/27 – 16.9 M (TO)

C’est le contrat classique donné aux n°1 de la Draft https://t.co/z0UHxPKmlO

— Spurs Nation France (SNF) (@SASpursFr) July 1, 2023



Et vous, vous en avez déjà signé des CDD de quatre ans à 19 ans ? Et vous avez déjà signé un contrat à 55 000 000 ? Pareil.