D’Angelo Russell prolonge aux Lakers pour 37 millions de dollars sur 2 ans !

Sa re-signature était pressentie, elle est désormais officielle : D’Angelo Russell reste un Laker. Le meneur gaucher a prolongé pour 37 millions de dollars sur deux ans. Un tarif qui peut paraître élevé, mais qui ne l’est finalement pas tant que ça.

Il aurait très certainement pu prétendre à un contrat plus lucratif. Après une saison régulière correcte avec 17,4 points à 48,4% aux tirs dont 41,4% depuis Beverly Hills, 2,9 rebonds et 6,1 assists par match, son objectif était très certainement de prendre le maximum (et en voyant Fred VanVleet signer un tel deal, on le comprend). Mais après des Playoffs mi-figue mi-raisin sur le plan individuel, conclus avec des moyennes de 13,3 points à 42,6% aux tirs dont 31% du signe Hollywood, 2,9 rebonds et 4,6 passes par match, DLo a vu sa valeur baisser significativement, et on vous épargnera ses stats en Finales de Conférence car le but n’est pas d’inciter à la haine. Malgré cette sortie de route, lui et sa franchise ont tout de même bossé de concert pour prolonger l’aventure dans la cité des anges, et les deux parties sont parvenues à un accord sur un contrat de courte durée. 37 millions répartis sur deux ans, la deuxième année en option joueur, comme ça tout le monde est content.

Free agent G D’Angelo Russell has agreed on a two-year, $37 million contract to stay with the Los Angeles Lakers, co-heads of @CAA_Basketball Austin Brown and Aaron Mintz along with Antonio Russell tell ESPN. Deal has player option. Lakers secure their starting point guard. pic.twitter.com/ScrZHD7Jio

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

En y regardant de plus près, tout le monde y trouve son compte. Les Lakers s’offrent un peu de stabilité à la mène après avoir perdu Dennis Schröder, parti à Toronto et gardent leur titulaire à un tarif raisonnable. D’Angelo Russell, quant à lui, signe un deal de courte durée avec quand même 18,5 millions par saison et peut tester le marché pour prendre plus de pesos s’il crève l’écran lors de la saison 2023/24, ou bien il peut choisir la sécurité et rempiler pour une année supplémentaire s’il demeure éclaté contre un bus et s’estime incapable de gratter un deal similaire à l’issue de la prochaine campagne. Quoi qu’il en soit, L’ancien des Nets, Warriors et Wolves voudra (et devra) se racheter auprès des fans pourpre et or après une postseason assez craignos. Nul doute que sous le soleil angelino, il aura à cœur de faire taire ses détracteurs.

Source : Adrian Wojnarowski