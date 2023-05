Vous saviez que ça allait sortir, vous ne saviez juste pas quand, et voilà donc la première fois de l’été que Shams Charania mentionne les Lakers dans la même phrase que Kyrie Irving et Fred VanVleet. Les deux meneurs sont les plus gros poissons de cette Free Agency à leur poste, quel heureux hasard pour LA, qui vient tout juste de connaître une nouvelle déception amoureuse suite aux Playoffs de D’Angelo Russell.

Nouvel épisode dans la série “On cherche un troisième All-Star à LA.” Alors que l’acteur répondant au pseudo de R. Westbrook a laissé sa place sur le plateau à D. Russell en février, ce dernier aurait connu des différents avec la production et serait donc sur la sellette à son tour. Fin de la blague, mais vous avez l’idée, on cherche encore un meneur All-Star à Los Angeles, en particulier après les Finales de Conf catas de D-Lo.

Cette news qui n’en est pas une, c’est Shams qui l’a partagée à Pat McAfee hier en fin de journée. À en croire l’insider, les Lakers n’auront d’yeux que pour deux meneurs cet été : Kyrie Irving et Fred VanVleet. “Ah bon ?”

“D’Angelo a un contrat max et il était sur le banc au Game 4 (face aux Nuggets). […]. Je pense que Kyrie Irving et Fred VanVleet seront tout en haut de la liste des Lakers à l’intersaison.” – Shams Charania

Si cette info ne surprend personne, c’est parce que la problématique est toujours la même à Los Angeles. Incapable de gagner des matchs sans LeBron James et Anthony Davis sur le terrain, la franchise doit ramener un troisième top joueur dans la Cité des Anges. Même problème, même solution, si les Lakers s’étaient finalement satisfaits de Russell à la trade deadline, les premières rumeurs menaient déjà à deux joueurs en particuliers : Irving et VanVleet. Si le premier est connu pour ses tendances platistes et le deuxième pour sa ressemblance avec Drake, on a avant tout affaire à deux sacrés joueurs de basketball.

Uncle Drew est un génie absolu balle en main, attaquant all-time et ancien acolyte de LeBron aux Cavs, tandis que FVV a prouvé chaque année depuis sa… non-draft quel joueur il était. Un sniper longue distance, capable de se muer en leader ou lieutenant en fonction de ce qu’on lui demande, et carrément un All-Star en 2022. Les deux s’apprêtent à tester le marché, même si Kyrie jure qu’il s’en fout et Fredo peut toujours décider d’activer sa player option (non).

Avec littéralement zéro asset dans ses poches, Rob Pelinka serait bien content de pouvoir récupérer une star sans contrat avant de construire l’effectif autour de son Big Three. Le souci, c’est que le GM risque encore et toujours de faire face aux mêmes limites. Un salary cap explosé, des role players comme Austin Reaves ou Rui Hachimura qui devront trouver un contrat dans une région moins ensoleillée des US, mais un contrat avec plus de zéros. Trois All-Stars, c’est bien, huit ou neuf gars capables de rentrer le ballon dans le panier et d’empêcher l’autre équipe de le faire, c’est mieux. Demandez aux Nuggets.

On en a l’habitude, l’été va pulluler de rumeurs autour des Lakers, surtout à la mène. Entre un Kyrie Irving fidèle à lui-même et un Fred VanVleet qui sera le meneur le plus convoité de l’été, on a ici deux affaires compliquées dont on n’a pas fini d’entendre parler. C’est rien, c’est LA.

