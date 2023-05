À peine sa retraite annoncée que l’on parle déjà des potentiels retraits de maillot de Carmelo Anthony à Houston New York et Denver. Questions légitimes, mais des réponses qui sont loin d’être unanimes à la vue de la carrière de Melo. Aux Knicks, avoir un maillot retiré n’est pas donné à tout le monde mais néanmoins, certains insiders de la franchise semblent être en faveur de cet honneur.

Toute la question est donc de savoir si cela reste suffisant pour figurer parmi les 8 joueurs au plafond de ce qu’on appelle volontiers la Mecque du basket. Avoir son maillot au plafond d’une salle reste tout de même l’un des honneurs les plus incroyables pour un joueur NBA. En effet, quoi de plus convaincant pour prouver que ta carrière a laissé une trace dans l’histoire. Mais c’est justement ça, le problème avec Carmelo Anthony, puisque son épopée NBA est loin de faire l’unanimité pour pouvoir mériter ce type de récompense. Certes Melo reste le neuvième meilleur scoreur de l’histoire de la saison régulière tout en détenant le record de points inscrit au Madison Square Garden sur un match mais… il n’a jamais emmené les Knicks au-delà d’une demi-finale de Conférence.

Dans un récent article pour SNY , Ian Begley – insider des Knicks – a déclaré que plusieurs personnes en interne seraient en tout cas en faveur de cet honneur accordé à l’ancien n°7 des Knicks :

” Ce que je sais : avant l’annonce [de retraite ndlr.] d’Anthony, certains au Madison Square Garden étaient très favorables au retrait de son numéro. “

Certes, les performances sportives régissent majoritairement les critères de cet honneur individuel ultime, mais l’apport d’un joueur à l’histoire d’une franchise ne se résume pas seulement à l’espace du terrain. Apporter à une franchise, c’est aussi s’investir pour la ville, œuvrer dans des actions caritatives ou encore être au contact de la population locale. Carmelo Anthony était ce genre de joueur proche des New-yorkais, pour qui donner de sa personne à sa ville natale faisait tout autant partie du job que de rentrer des ficelles sur le parquet. C’est précisément l’argumentaire que Ian Begley avance dans son article pour mettre en avant une facette du joueur qu’on a souvent tendance a oublié et qui doit peser dans ce genre de décision.

Carmelo est l’un des joueurs qui a le plus oeuvré pour sa communauté en cherchant toujours à aller au contact des gens pour les aider. Avec la “Carmelo Anthony Fondation”, Melo a contribué à de multiples façons au bien-être des New-yorkais, à commencer par cet évènement annuel qu’il organisait au moment de Noël pour passer du temps avec des enfants en regardant un film avec eux :

Lorsque l’on compare ses actions caritatives par rapport à d’autres joueurs, la grande différence est que Melo n’investit pas simplement de son argent mais aussi de son temps dans ses projets. Il répond ainsi – pendant l’interview d’ABC News – lorsque le parallèle est évoqué :

” Cela ne représente que 90 minutes de ma journée. Aujourd’hui, nous venons et nous passons 90 minutes avec des enfants qui garderont un impact à vie de ce genre de moment. Si vous n’êtes pas prêts à faire cela, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas. “

Carmelo a donc un lien spécial avec la population locale. Un lien qui selon Stuart Goldfarb – le co-fondateur de son association – reste immuable à ses mauvaises passes sportives :

“J’ai côtoyé de nombreuses stars et personnes célèbres et la plupart du temps, il leur est difficile de ne pas éprouver de l’amertume lorsque les choses ne se passent pas bien ; et je n’ai jamais vu Melo amer.[…] Il est toujours reconnaissant des cadeaux qu’il a reçus. “

L’ancien ailier de New York est donc dévoué à toutes les périodes de l’année pour rendre service à la population new-yorkaise, et c’est en cela – en plus de ses exploits sportifs – qu’un soutien tangible existe en interne pour le retirement du maillot de Carmelo Anthony au Madison Square Garden. Maintenant, seul James Dolan – le propriétaire des Knicks – aura le fin mot de cette histoire.

En tout cas lorsqu’on vous a demandé votre avis, vous étiez plutôt mitigé à ce sujet :

Et ces avis partagés sont tout à fait normaux puisque lorsqu’on parle de maillot retiré, on parle forcément de comparaison avec les anciens joueurs de la franchise. Et c’est là que ça se corse pour Melo car même si, sur le papier, le CV semble solide pour prétendre à cet honneur, des joueurs qui sont passés avant lui comme John Starks, Allan Houston ou encore Charles Oakley n’ont pas eu le droit à cette cérémonie alors qu’ils ont connu bien plus de succès en Playoffs que lui… Carmelo Anthony a de quoi mériter cette récompense ; mais n’est-ce pas faire offense aux anciens joueurs des Knicks que de lui accorder cette ligne à son palmarès individuel ?

Débat que l’on a pas fini d’entendre durant les prochaines semaines mais dont l’apport de Ian Begley mérite une certaine considération. Est-ce que l’extra-sportif ne peut pas faire la différence dans ce type de dossier ? En tout cas, si ça ne tenait qu’à la population new-yorkaise, on peut être prêt à parier qu’elle lui rendrait la monnaie de sa pièce !