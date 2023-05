17 joueurs ont été appelés par la Fédération Française pour préparer l’EuroBasket U18, qui aura lieu du 22 au 30 juillet prochain. Parmi les sélectionnés en Équipe de France, quelques noms déjà bien connus pour leurs potentiels très intéressants. On note ainsi les présences de Killian Malwaya, Illan Piétrus… mais aussi Ilane Fibleuil.

L’équipe de cracks. Ils représenteront la nation et tenteront de la placer sur le toit de l’Europe dans un peu moins de deux mois. Les U18 appelés pour préparer la compétition sont connus. Si plusieurs noms, comme ceux cités ci-dessus, sont connus, on note l’absence de Zaccharie Risacher, appelé directement avec les U19. Restent avec les moins de 18 ans – tout de même – Malwaya, Pietrus et Fibleuil, qui a récemment annoncé sa signature du côté de UCLA à Los Angeles, pour finir son cursus de formation.

On note également la présence du crack Tidjane Salaun, pensionnaire du centre de formation de Cholet Basket. Il est accompagné par deux de ses coéquipiers en club, Amaël L’Étang et Djiguiba Traoré. Pour le reste, c’est le Pôle France (l’INSEP) qui fournit la plupart des joueurs. Après qu’une partie des sélectionnés ait obtenu une frustrante médaille de bronze lors du Mondial U17 en Espagne l’an passé, l’objectif de l’Équipe de France est désormais d’aller chercher l’or, avec une génération bourrée de talent.

La compétition se déroulera donc du 22 au 30 juillet à Nis, en Serbie. Avant cela, le groupe de Frédéric Crapez ira participer à plusieurs événements, comme des stages à Temple sur Lot puis à l’INSEP, avant de participer au tournoi de Bellegarde puis de finalement s’envoler pour les Balkans.