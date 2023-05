Yao Ming n’est plus président de la CBA suite à “l’affaire des matchs truqués”

Le 14 avril dernier, le Game 3 des Playoffs de la CBA (Chinese Basketball Association) entre les Jiangsu Dragons et les Shanghai Sharks d’Eric Bledsoe et de Michael Beasley s’est avéré avoir été truqué après une enquête menée en interne. Cette corruption retentissante a provoqué plusieurs instabilités au sein de la ligue chinoise, jusqu’à en remplacer son président actuel qui n’était autre que… Yao Ming.

Le constat de corruption de ce fameux Game 3 n’a pas été long à être déclaré. À deux minutes de la fin du match, les Dragons menaient 100-96 mais ont enchaîné 5 pertes de balle plus que douteuses pour permettre aux Sharks d’accéder aux quarts de finale. Mais ce n’est pas tout puisque Eric Bledsoe était suspendu 4 matchs durant ces Playoffs et que les Sharks auraient volontairement perdu le Game 2 – en faisant par la même occasion durer son absence – pour qu’il puisse revenir plus rapidement en quarts de finale. Il faut dire qu’on a déjà vu plus discret en termes de fraude…

Toute cette succession d’évènements a donc poussé la CBA (et non pas le CBA) à distribuer des sanctions pour édulcorer cette corruption : les Shanghai Sharks et les Jiangsu Dragons ont été disqualifié des Playoffs tout en payant une amende de 5 millions de Yuan (environ 727 000 dollars), le coach et le GM des Sharks – Li Chunjiang et Jiang Yusheng – sont suspendus 5 ans, idem pour Li Nan et Shi Linjie – coach et GM des Dragons – qui sont suspendus 3 ans et enfin le président de la ligue – Yao Ming – a été démis de ses fonctions pour se faire remplacer par Xu Jicheng (journaliste sportif chinois).

Aucune raison particulière n’a été communiquée par la CBA pour le licenciement du géant chinois mais tout laisse à penser que ce renvoi à un lien direct avec les récents scandales de Playoffs. D’autant plus lorsqu’on sait que, selon un article de NBC Sports, certains dirigeants sont soupçonnés d’avoir été soudoyés dans ces scandales :

” Certains responsables [de la CBA ndlr.] ont fait l’objet d’une enquête pour avoir touché des pots-de-vin et d’autres formes de corruption. “

Alors impossible d’être sûr à 100% que Yao n’était pas de mèche avec ces affaires de corruption mais en tout cas, cette fin de passage à la présidence de la CBA entache l’héritage qu’il a laissé au basketball chinois. Il faut dire que les investissements économiques et les joueurs étrangers venant jouer en CBA sont une preuve de l’effervescence de ce sport en Chine, et Yao Ming y est pour beaucoup lorsqu’on retrace sa carrière en NBA. En tant que Hall of Famer, avec 8 sélections All-Star et 5 sélections dans une All-NBA Team, Yao Ming a joué un grand rôle dans l’internationalisation du basket lorsqu’en 2003, Davis Stern décida de proposer les votes du All-Star Game en mandarin. Résultat des courses ? Celui qu’on surnommait “The Dynasty” – avec l’aide de la population chinoise – finit titulaire au ASG devant le Shaq.